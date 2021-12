COVID-19: les cas en hausse, Legault annonce un point de presse ce soir

Les nouveaux cas de COVID-19 continuent de grimper au Québec. Le gouvernement Legault annonce un point de presse à 18h ce soir pour annoncer des mesures importantes en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et du nouveau variant Omicron.

Les infections atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 2736, soit 350 cas de plus que le chiffre de la veille, et 929 cas de plus que la semaine dernière.

Les établissements de santé québécois connaissent une légère diminution des hospitalisations liées à la COVID-19, avec une baisse de quatre personnes (34 entrées et 38 sorties), ce qui donne un total de 305 hospitalisés dans la province. Les soins intensifs enregistrent également une diminution, soit une baisse de 10 personnes (une nouvelle entrée et 11 sorties), ce qui amène le total à 63 personnes admises.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 20 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, 2 primovaccinés et 12 autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les nouveaux cas se divisent entre 1060 non-vaccinés, 85 primovaccinés et 1591 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 2,6 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux de 15,3 fois supérieur.

Cinq décès supplémentaires au Québec

Le Québec recense cinq nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe à 11 627 décès.

Les éclosions actives augmentent et affichent le chiffre de 1195 pour la date du 15 décembre.

Le taux de reproduction effectif (Rt) reste à 1,24, témoignant d’une circulation accrue du virus dans la population. Ce sont 474 478 personnes qui ont été infectées au Québec depuis le début de la pandémie.

Les prélèvements à la date du 14 décembre s’élèvent à 45 375 tests réalisés.

Important point de presse

Le premier ministre François Legault a annoncé une conférence de presse ce soir à 18h. Il compte annoncer des mesures en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 au Québec et de l’avancée importante du variant Omicron au Québec et à l’échelle planétaire.