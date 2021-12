Statu quo pour les mesures sanitaires malgré Omicron

Alors que les nouveaux cas augmentent, qu’ils s’approchent des deux mille, et que le variant Omicron se fait plus présent, Québec garde le statu quo sur les mesures sanitaires actuelles. Cependant, une rencontre entre François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda aura lieu ce soir pour rendre compte de la situation épidémiologique.

À l’heure actuelle, le premier ministre du Québec, François Legault, n’entend pas modifier les mesures en place tant que les données relatives aux hospitalisations sont «sous contrôle». Quoi qu’il arrive, M. Legault indique qu’il suivra les recommandations de la santé publique. «Comme on le fait depuis 21 mois», précise-t-il.

«Il y a comme une explosion des cas d’Omicron en Ontario, mais il n’y a pas de raison de penser que ce variant-là est plus dangereux, mais il reste que quand même on varie entre 1500 et 2000 cas chaque jour, donc il faut rester prudent. J’ai une rencontre ce soir avec le Dr Arruda, son équipe et Christian Dubé.» Plus tôt en journée, l’Agence de la santé publique du Canada indiquait que la transmission communautaire du variant Omicron était en cours au pays.

«Avec ce qu’il se passe en Ontario, on peut penser que ça va venir ici [au Québec]. Il ne faut pas prendre ça à la légère», ajoute le premier ministre. Lors d’une conférence de presse virtuelle, lundi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a déclaré que la transmission est peut-être plus faible dans les autres provinces, mais que «c’est une question de temps» avant que celles-ci suivent les traces de l’Ontario. Une éventuelle fermeture des frontières avec l’Ontario, comme cela a été le cas par le passé, n’est pas du tout envisagée par M. Legault.

Toutefois, avec 268 hospitalisations aujourd’hui, cela reste «relativement bas», juge le premier ministre. La priorité du gouvernement reste la vaccination, qui atteint «97% chez les ados et 40% chez les 5-11 ans». Le ministre de la Santé, Christian Dubé, fera un point de presse concernant la situation épidémiologique au Québec, mardi, selon François Legault. Il y a quelques jours à peine, le gouvernement s’est dit ouvert à des rassemblements d’au plus 20 personnes.

D’autres provinces resserrent leurs mesures

Le Nouveau-Brunswick vient d’annoncer, lundi après-midi, qu’il a détecté les trois premiers cas d’Omicron sur son territoire et qu’il choisit de resserrer les mesures dans l’espoir de ralentir la propagation. La transmission étant forte chez les moins de 12 ans, le Nouveau-Brunswick suspend dès ce soir les sports et les activités de ces enfants. Le début du congé des Fêtes pour les élèves de la maternelle à la sixième année est devancé d’une semaine, soit au vendredi 17 décembre.

En raison du nombre de cas positifs chez les élèves dans la région de Fredericton, des trousses de dépistage seront envoyées à tous les enfants se situant entre la maternelle et la 8e année. Chez les 12 ans et plus, les compétitions sportives, les matchs et tournois sont suspendus, mais les pratiques restent autorisées à la condition que la distanciation soit respectée.

«Il est essentiel que nous travaillons ensemble pour ralentir la propagation […] tout en trouvant un équilibre pour vivre avec la COVID-19. Ces mesures nous aideront alors que nous continuons à administrer des doses de rappel», explique le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

Vendredi dernier, l’Ontario a ajouté de nouvelles mesures dans son plan de déconfinement à cause de la venue d’Omicron sur son territoire. Par exemple, alors que la levée des exigences liées à la preuve de vaccination était prévue le 17 janvier 2022 dans le «Plan pour un déconfinement prudent en Ontario», la date est maintenant retardée, sans toutefois être précisée pour le moment.

La Nouvelle-Écosse suit le même chemin que son voisin atlantique et annonce qu’elle resserrera les mesures sanitaires à partir de mardi. Par exemple, dans les écoles, le port du masque sera exigé à l’intérieur et à l’extérieur lorsque l’éloignement physique n’est pas possible. Les activités auxquelles participent plusieurs classes seront interdites et le sport scolaire, limité.