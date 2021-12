COVID-19: les hospitalisations en hausse au Québec

Les autorités font état d’une hausse des hospitalisations dues à la COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie au Québec. Quelque 262 personnes sont à l’hôpital à la suite d’une infection au coronavirus, soit 11 de plus que la veille. Un total de 68 patients sont aux soins intensifs, une statistique en augmentation de cinq.

Pour une deuxième journée d’affilée, on enregistre plus de 1000 éclosions actives à travers la province alors qu’on en dénombre 1050 en date du 11 décembre, 15 de plus qu’au bilan présenté samedi.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en date du 11 décembre est de 1753, soit 229 de moins que la veille et 497 de moins que dimanche dernier. La moyenne des nouvelles infections quotidiennes sur sept jours est de 1621 et le taux de reproduction effectif (Rt) est de 1,24.

Notons que le nombre d’analyses effectuées par les travailleurs de la santé, le 10 décembre, afin de compiler les résultats affichés dimanche est de 38 153, soit 1760 de moins qu’au jour précédent.

On déplore par ailleurs un nouveau décès lié à la pandémie. Cela porte le bilan de la pandémie à 11 608 décès depuis mars 2020.

Un peu moins de la moitié (48,42%) des hôpitaux québécois n’enregistrent aucun cas de COVID-19.

Pour ce qui est de la campagne de vaccination, on note que près de 15 000 enfants de 5 à 11 ans ont reçu une première dose, samedi. C’est maintenant 40% des enfants de cette tranche d’âge qui ont reçu une dose initiale contre la COVID-19.

Par ailleurs, 6841 aînés âgés de 70 ans et plus ont reçu une troisième dose, samedi. Une proportion de 87% des Québécois de cinq ans et plus a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Quelque 81% ont été doublement vaccinés.