COVID-19: plus de 1000 éclosions actives au Québec

Selon les plus récentes données fournies par le ministère de la Santé sur la pandémie, le Québec enregistre samedi plus de 1000 éclosions actives de COVID-19 et ce, pour la première fois depuis le 6 mai dernier. En date du 10 décembre, on recense 1035 éclosions à travers la province, soit 80 de plus que la veille.

Les nouveaux cas de COVID-19 sont en baisse avec un cumul de 1982, 31 de moins qu’hier, mais 470 de plus que samedi dernier. Un total de 39 913 analyses ont été effectuées par les travailleurs de la santé afin de compiler ces chiffres, soit 78 de moins qu’au jour précédent.

Parmi les nouveaux cas du jour, on compte 970 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Le nombre de nouvelles infections liées à des personnes doublement vaccinées il y a au moins sept jours est presque identique (972).

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estime que le risque d’infection à la COVID-19 est trois fois plus élevé pour les personnes non vaccinées que pour celles qui ont reçu deux doses. Le risque d’hospitalisation est 15,2 fois plus important.

Le nombre de personnes hospitalisées en lien avec la pandémie est de 251, une statistique en diminution de cinq par rapport au bilan de vendredi. Quelque 63 personnes sont aux soins intensifs, une de plus qu’hier.

Les autorités rapportent par ailleurs quatre nouveaux décès.

La campagne de vaccination se poursuit alors qu’on a administré 40 372 doses de vaccin contre la COVID-19, vendredi. Une proportion de 87% de la population québécoise âgée de cinq ans et plus a reçu au moins une dose alors que 81% a reçu deux doses.

Plus de la moitié des hôpitaux du Québec (51,58%) ne comptaient aucun cas de COVID-19 en date du 10 décembre.