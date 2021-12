Bilan: François Legault «prend sa part de responsabilité» pour les CHSLD

L’heure est au bilan à l’Assemblée nationale, à la veille de la pause parlementaire de Noël. Attaqué par les partis d’opposition, François Legault «prend sa part de responsabilité» pour l’hécatombe qui a secoué les CHSLD de la province lors de la première vague de COVID-19.

Le dépôt du rapport de la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a été difficile à avaler pour le premier ministre. L’analyse de Mme Rinfret démontre que le gouvernement n’avait entrepris aucune action pour s’atteler à la crise dans les CHSLD avant la mi-mars 2020. C’est l’horrible séquence d’événements survenue au CHSLD Herron qui aurait ouvert les yeux du gouvernement.

«Quand on a vu la situation en mars [dans les CHSLD], on a tout fait pour agir», s’est défendu François Legault vendredi. S’il pouvait retourner dans le passé, il admet qu’il augmenterait le salaire des préposés aux bénéficiaires plus rapidement. Au passage, le premier ministre s’est vanté de la mise sur pied du programme Je contribue, de même que l’accélération de la formation des préposés aux bénéficiaires.

La CAQ maintient sa position: il n’y aura pas d’enquête publique sur la gestion des CHSLD lors de la première vague. L’opposition demande pourtant à l’unisson une telle démarche depuis plusieurs semaines. «J’ai beau me répéter, les oppositions me ramènent toujours sur ce sujet-là, s’est impatienté M. Legault. Une enquête publique ne fera rien de différent. Voulez-vous une quatrième ou cinquième enquête, ou qu’on mette des mesures en place pour assurer de meilleurs services aux aînés?»

En ce qui concerne le portrait épidémiologique québécois, M. Legault a assuré que la situation demeurait «sous contrôle», puisque les hospitalisations sont plus basses dans la province qu’aux États-Unis ou qu’en France. Aucune échéance ne sera toutefois fixée pour la levée du port du masque obligatoire dans les lieux publics. En Ontario, le port du masque deviendra facultatif dès le 28 mars.

Adversaire identifié

La session parlementaire aura été marquée par des affrontements corsés entre le premier ministre et le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Le tout a commencé lorsque M. Nadeau-Dubois a comparé le premier ministre à Maurice Duplessis. M. Legault a répliqué en traitant son adversaire de «woke ».

Lorsqu’il a été questionné sur son «moins bon coup de la session», M. Legault a évoqué sa perte de patience au Salon bleu lors des échanges avec son vis-à-vis. «Je suis un passionné, a-t-il justifié. Ça me choque de voir quelqu’un dire des faussetés, qu’il le sait, et qu’il fait de la vieille politique, même s’il est jeune.»

Au cours de la dernière semaine, le solidaire a notamment reproché à la CAQ de délaisser les éducatrices, alors que Québec négociait intensivement avec les syndicats des CPE. Pourtant, les négociations achoppaient sur les conditions du personnel de soutien, et non des éducatrices, a dénoncé M. Legault.

Longueur d’avance

Le meilleur coup de la CAQ, a estimé son chef, aura été le contrat conclu entre Hydro-Québec et New York. Hydro-Québec sera le fournisseur d’énergie propre de l’État de New York pour les 25 prochaines années. La société d’État fournira le cinquième de l’électricité utilisée dans la ville de New York, pour un total de 10,5 térawattheures. En matière de production électrique, il s’agit de l’entente la plus importante signée par Hydro-Québec depuis sa création.

Le premier ministre a également cité les mesures prises pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, notamment par l’instauration de bourses d’étude dans des domaines ciblés et d’initiatives prises pour la lutte contre la violence conjugale, de même que la création d’un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles.

Selon les dernières projections électorales, la CAQ remporterait 97 sièges sur un total de 125 si des élections étaient tenues demain. Malgré cela, François Legault réitère l’importance «de ne rien prendre pour acquis». «Je pense que ça va se resserrer dans les prochains mois, a-t-il prédit. J’aime mieux regarder ce scénario-là, pour s’assurer qu’on mérite bel et bien la confiance des Québécois.»

La CAQ demeure la meilleure «alternative nationaliste, économique et proche du monde», conclut-il.