CHSLD: rapports manquants, la coroner Géhane Kamel s’impatiente

«La saga des rapports continue»: tels étaient les mots de la coroner Géhane Kamel alors que les audiences publiques sur les décès en CHSLD reprenaient ce matin. Insatisfaite du tableau Excel que lui a transmis le ministère et qui contient une compilation des données des inspections, la coroner a demandé à nouveau que les rapports d’inspection à proprement parler lui soient remis.

Alors que les différentes oppositions à Québec accusaient la CAQ de cacher les rapports d’inspection qui permettraient de faire la lumière sur la tragédie des CHSLD du printemps dernier, voire de «fabriquer» des documents, la coroner a indiqué que les CIUSSS ont potentiellement produit des rapports d’inspection. Le sachant, Mme Kamel demande la collaboration des CIUSSS pour que cesdits rapports lui soient transmis.

«Que ça soit un inspecteur du ministère ou que ça soit fait par les CIUSSS, ces rapports-là, j’aimerais les avoir», a-t-elle déclaré.

Il y a des visites d’inspection qui ont été faites par le ministère. Il y a d’autres inspections qui ont été faites à l’interne. […] Est-ce que ça serait possible aujourd’hui de vous parler avec les CIUSSS pour voir qui a fait ces fameuses inspections? Et si ces rapports d’inspection existent, s’ils ont été produits par les CIUSSS, est-ce que ça serait possible de me donner une copie?

Géhane Kamel, coroner