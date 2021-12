Mesures sanitaires: présence policière dans les bars et restos à Noël

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, annonce que des interventions policières accrues auront lieu partout au Québec pendant la période de Noël, afin de faire respecter les mesures sanitaires dans les restaurants et les bars. Une attention particulière sera portée par les forces de l’ordre pendant les journées du 9, 10 et 11 décembre, de même que les 16, 17 et 18 décembre.

Le gouvernement souhaite notamment vérifier l’utilisation du passeport vaccinal.

«Il est important de maintenir des comportements sécuritaires durant les fêtes, pour notre santé et pour nous sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. Je remercie nos policiers pour leur excellent travail et souhaite à tous les Québécois un répit heureux et revigorant», déclare Mme Guilbault.

Dans les dernières semaines, des complotistes anti-vaccins se sont présentés dans des restaurants de LaSalle et du Plateau. Isabelle Caty, une manifestante contre les mesures sanitaires, a affirmé qu’elle appelait les restaurants d’avance pour être certaine que le passeport vaccinal ne serait pas demandé.

En plus du passeport vaccinal, les interventions policières viseront les comportements des citoyens qui fréquentent des lieux publics où des règles sanitaires sont en vigueur pendant la période de Noël. Les forces de l’ordre pourront prévenir tout débordement ou tout manquement au sein des établissements concernés.