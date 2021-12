Une complotiste s’affiche sans masque dans un restaurant du Plateau 

Isabelle Caty, une manifestante contre les mesures sanitaires ayant fait parler d’elle en fréquentant, lors d’une soirée d’Halloween, une brasserie sans masque et sans passeport vaccinal avec d’autres manifestants, récidive.

Dans une vidéo partagée durant la fin de semaine sur les réseaux sociaux, Isabelle Caty apparaît dans le restaurant Baguette Brochette sans masque. Elle s’y trouve seule et semble uniquement commander un plat à emporter.

La vidéo a été republiée par le groupe Facebook «tu t’exposes, je t’expose», qui attire l’attention sur des membres du mouvement complotiste.

Dans cette vidéo, Isabelle Caty déambule dans le restaurant situé sur la rue Saint-Denis. Elle souhaite ne pas le nommer, car elle ne veut pas «faire de trouble». Elle précise par la suite qu’une vidéo précédente mentionnait justement le nom et que pour ceux qui avaient pu l’apercevoir, c’était «tant mieux», et que pour les autres, c’était «too bad».

Promouvoir les restaurants qui acceptent les personnes non vaccinées

Au visionnement de la vidéo, une question pourrait se poser: promeut-elle uniquement le restaurant pour la qualité de sa nourriture ou parce que les gérants acceptent les personnes non masquées et non vaccinées?

Isabelle Caty souligne à la fin de la vidéo vouloir faire attention aux gens qui nous reçoivent et qui nous acceptent».

En entrevue téléphonique avec Métro, le gérant de Baguette Brochette, Naji Ezzedine, indique ne pas être au courant de cette situation. Il précise que le passeport vaccinal est exigé ainsi que le port du masque. Il souligne également qu’il compte se renseigner pour comprendre ce qui a pu se passer.

Une cliente du restaurant a affirmé à Métro que lorsqu’elle s’est renseignée sur le sujet, le restaurant lui a indiqué que celui-ci était «devenu strict» concernant les mesures sanitaires, notamment car ils ont «désormais la machine pour vérifier».

À emporter pour manger devant un show

Isabelle Caty indique par la suite dans la vidéo qu’elle doit se rendre à un show où le chanteur qui se surnomme Marty Perso doit donner un concert.

Ce dernier s’affiche ouvertement anti-vaccin sur son profil Facebook. Une vidéo qu’il a faite le montre notamment à la dernière manifestation contre les mesures sanitaires qui a eu lieu le 5 décembre au pied du mont Royal.

La fin de la vidéo montre un extrait du concert qui s’est déroulé dans une petite salle qui semble privée. Aucune personne ne semble y porter de masque.