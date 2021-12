Plus de 1000 personnes manifestent contre les mesures sanitaires

Un rassemblement prônant la liberté est en cours au parc Jeanne-Mance, devant la statue à sir Georges-Etienne Cartier au pied du mont Royal. Plus d’un millier de personnes se sont rassemblées contre les mesures sanitaires et appellent à la grève générale.

L’événement appelé «Opération code rouge Québec» s’est installé au pied du monument Georges-Etienne Cartier où les organisateurs se sont succédés au micro devant une foule qui semblait avoisiner le millier de personnes. Différents participants, en activité ou retraitées, se présentant de différents corps de métier infirmiers, pompiers, policiers ont appelé leurs collègues à une grève générale lorsqu’ils ont pris la parole.

L’organisateur du rassemblement, Maxime Ouimet, ex-policier de Laval se faisant appeler «le Policier du peuple pour le peuple» sur Facebook, dénonce la «fraude COVID». Celui-ci, a appelé les directeurs de police de chaque ville d’enclencher une enquête sur la fraude COVID, et a demandé à ce que les policiers n’appliquent plus les décrets «anticonstitutionnels».

«Ce système corrompu censure tous ceux qui veulent parler. Ce n’est pas normal que des gens perdent leurs emplois parce qu’ils ne portent pas le masque.» M. Ouimet a demandé dix minutes de silence pour réfléchir à la «société que l’on veut».

D’autres organismes comme Réinfo COVID ou Éducation droits humains ont pris la parole. «Refusons de participer à tous processus d’aliénation exercé sur les enfants et maintenu par un climat de peur permanent», lance «une enseignante depuis 18 ans» et représentante du Collectif Éducation et droits humains.

Plusieurs messages contre les journalistes, contre la CAQ, contre François Legault, prônant la désobéissance et dénonçant la «dictature» ont été lancés lors du rassemblement contre les mesures sanitaires.

Rappelons que la Santé publique doit se prononcer lundi concernant les recommandations sanitaires pour la période des fêtes. Le premier ministre du Québec, François Legault, espère que la limitation des rassemblements sera augmentée à 25 personnes.

Plus de détails à venir…