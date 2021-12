Une bouchée nordique pour Montréal en lumière

La programmation gourmande de Montréal en Lumière sera nordique cette année, avec des saveurs autochtones et boréales.

Le festival Montréal en lumière vient de dévoiler sa programmation gourmande — dont un volet sur la nordicité — qui promet de nous réconcilier avec le froid.

L’événement, qui revient pour une 23e fois du 17 au 27 février prochain, nous propose en effet de nous aventurer dans le nord (tout en restant dans la métropole) en goûtant notamment à la cuisine autochtone et aux saveurs boréales.

De nombreux plats préparés par neuf propriétaires de restaurants autochtones d’Ontario et du Québec seront au menu. On pourra entre autres compter sur le savoir-faire de Shawn Adler du Pow Wow Café, Norma Condo du restaurant Miqmak Catering Indigenous Kitchen, Lysanne O’Bomsawim de Traiteur Québénakis et Maxime Lizotte du restaurant Wigwam.

Cette fusion de saveurs allochtones et autochtones mettra aussi en valeur plusieurs produits locaux dans notre assiette, promet l’organisation du festival.

Cuisine d’ici et d’ailleurs

Même si la gastronomie d’ici est à l’honneur, les amateur.trice.s de cuisines du monde seront aussi bien servi.e.s.

Pour les Bonnes Tables Air France, de grands noms de la scène culinaire internationale s’invitent à Montréal, dont le chef pâtissier lyonnais Rémy Havetz (Sapna), le chef primé Charles Coulombeau (La Maison dans le Parc) et le restaurateur étoilé Michelin Julien Royer (Odette), entre autres.

Restaurants et établissements hôteliers les recevront à tour de rôle, dont Le Mousso, H3 (Humaniti), le restaurant Lloyd et même l’ITHQ, pour ne citer qu’eux.

Si vous voulez découvrir des adresses «thématiques», on vous propose de participer aux nouveaux Circuits gourmands organisés par le blogue culinaire Tastet. Cette année, la France, l’Italie, le Japon et le Moyen-Orient seront mis en valeur.

Finalement, avis aux foodies ou aux otakus rêvant de goûter la bouffe des films d’animés japonais de Hayao Miyazaki: ce sera (enfin) possible, grâce à l’activité Du film à la table avec le Studio Ghibli.

Six films de la boîte d’animation nipponne seront à l’affiche au Cinéma du Parc pendant le festival… et vous pourrez ensuite aller déguster un plat culte tiré de ces longs-métrages dans une dizaine de restos japonais participants. Un festin pour les yeux et l’estomac!

Plus de détails concernant le festival Montréal en lumière seront annoncés en février.