Le «comfort food» d’Europe de l’Est débarque sur le Plateau

Le hasard fait parfois bien les choses: deux commerces offrant des spécialités d’Europe de l’Est ont ouvert leurs portes sur le Plateau-Mont-Royal ces derniers mois. Pour le salé, ça se passe chez Mici D’ici, qui cuisine de savoureuses saucisses roumaines. Pour le sucré, direction Ol’Sweet et ses gâteaux cheminées hongrois aussi délicieux qu’originaux!

Situé sur l’avenue Mont-Royal, à deux pas du boulevard Saint-Laurent, Mici D’ici ressemble, de l’extérieur, à un simple resto de burgers comme on les aime. Pourtant, ici, les boulettes de bœuf haché sont remplacées par de curieuses petites saucisses: les micis.

Très populaires en Roumanie, leur pays d’origine, les micis sont traditionnellement confectionnées à partir de trois viandes: porc, agneau et bœuf. On y ajoute des épices, et on obtient des saucisses savoureuses et juteuses.

Pour une expérience 100% authentique, Mici D’ici propose de les manger telles quelles, comme en Roumanie, avec un peu de moutarde, tout simplement. Pour les amateurs de sliders, les saucisses sont aussi offertes dans un petit pain burger avec du chou râpé. Un délice!

Et parce qu’il faut savoir varier les plaisirs, le resto offre aussi des «suçons» de saucisse kabanos (fumée à l’ail), une poutine de micis extra gourmande et un burger de chiftele garni d’une galette frite au porc, à la pomme de terre et à l’oignon. Le tout préparé avec des ingrédients québécois!

Des gâteaux cheminées

La pâtisserie Ol’Sweet, qui offrait déjà ses services de traiteur sur commande, vient quant à elle de s’installer sur la rue Rachel sur le Plateau Mont-Royal. On y trouve une spécialité hongroise centenaire: les kürtőskalács, qu’on appelle aussi gâteaux cheminées à cause de leur forme cylindrique et de la fumée qui s’en dégage par temps froid.

Fraîchement préparés de façon artisanale, les kürtőskalács sont faits à base d’une pâte sucrée moelleuse qui est ensuite enroulée autour d’un cylindre de bois, saupoudrée de sucre puis grillée.

Pour un résultat encore plus gourmand, on peut les rouler dans différentes garnitures: noisettes, sucre à la cannelle, noix de coco, noix de Grenoble, confettis de chocolat et même Nutella. Il ne reste plus qu’à les dérouler pour les déguster.

Le parfait snack d’hiver à emporter pour se réchauffer et se sucrer le bec!