Louis-Philippe Mercier est sommelier et co-propriétaire de La Boîte à vins.

Passion piquette : quand vin et cidre sonnent à l’unisson

Une tendance très forte à surveiller cette année sera la fameuse piquette, cette boisson légèrement alcoolisée fabriquée à partir de marc de raisin, d’eau, de sucre et de levures.

Depuis peu, les artisans locaux sont autorisés à fabriquer ce nectar qui permet au vigneron de récupérer le marc de raisin afin de lui donner une deuxième vie. En s’inspirant de l’esprit d’une piquette classique, plusieurs producteurs – dont des Québécois – ont lancé des produits hors du commun en utilisant le cidre comme matière première, plutôt que de l’eau et du sucre.

Voici des produits qui marient cidre et vin à merveille. Coups de cœur assurés!

Champ gauche 01 – cidre de Sommelier Nordiq x Cidrerie Milton

Sommelier Nordiq s’est donné une mission claire: celle de concocter des cidres aromatisés au marc de raisin afin de créer des produits hybrides, à mi-chemin entre le vin et le cidre. Ils nous présentent un sublime produit issu d’une deuxième collaboration avec la Cidrerie Milton.

Pour la cuvée Champ gauche 01, les artisans ont récupéré le marc et le jus du sabrevois, un cépage cultivé au vignoble Château de Cartes, pour ensuite faire une macération pelliculaire sur le cidre de base.

Le résultat: un magnifique cidre couleur rubis, fruité à souhait et très léger. Non filtré et sans sulfite ajouté, ce produit mi-cidre, mi-vin, sera un compagnon idéal de l’entrée au dessert! Avec une pizza à la sauce blanche, des fruits de mer de toutes sortes ou même une tarte aux fruits rouges ou aux baies sauvages.

22$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés

Piquette orange – vin aromatisé pétillant du vignoble Château de Cartes

Nous pouvons dire que la stratégie de Stéphane Lamarre, vigneron propriétaire du vignoble Château de Cartes, qui a carrément nommé son produit «Piquette», a porté fruit! En effet, ce vin pétillant composé à 80% de vin orange et à 20% de cidre a été un énorme succès durant la période des Fêtes 2021.

Avec son format de 500 ml, son côté sec et fruité ainsi que sa fine bulle, la Piquette orange est idéale pour un apéro festif ou pour accompagner un bon plateau de fromages et de charcuteries régionaux.

15$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés

Assemblage orange 2 – cidre pétillant d’Alma, compagnie de cidre

Bien connue chez les amateurs de cidre de la province, la cidrerie Alma nous propose son deuxième assemblage, mettant de l’avant les raisins de son vignoble, la Maison agricole Joy Hill.

La recette de l’Assemblage orange 2 est spectaculaire et donne un résultat tout aussi impressionnant. Constitué à 50% d’un cidre spontané macéré sur les marcs de grüner veltliner et de riesling, le reste de la bouteille est composée d’un cidre produit par Fleuri, vieilli en amphore de terre cuite et macéré sur des baies d’argousier.

Cette composition donne un cidre pétillant et complexe, présentant des arômes de petits fruits des champs ainsi qu’une légère amertume apportée par les nombreuses macérations. Ce produit sec est à déguster à l’apéro, avec de la friture et même pour accompagner vos desserts à la pomme favoris!

Les piquettes sont donc loin d’être des vins cheap. En effet, ce sont des produits surprenants qui permettent non seulement la récupération de marc de raisin, mais également un décloisonnement de la créativité des producteurs locaux. Santé!

21$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés