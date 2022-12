10 suggestions de party du Nouvel An

Le compte à rebours de l’année 2022 approche à grands pas! Métro vous suggère donc dix partys du Nouvel An pour souligner l’arrivée de 2023.

Célébration du Nouvel An avec Les Royal Pickles au Cabaret Lion d’Or

Envie d’une soirée qui swingue pour célébrer le Nouvel An? Les Royal Pickles vous convient au Cabaret Lion d’Or pour une fête dans l’esprit des années folles! Le groupe montréalais, accompagné du MC Didier Jean-François ainsi que la DJ Jivin’ Jo, jouera des classiques swing et fox-trot pour une soirée endiablée. Le smoking et la robe à paillettes sont de mise pour cette soirée dansante qui vous transportera dans une autre époque.

Où : 1676, rue Ontario Est

Heure : 21h30

Tarif : À partir de 36,47 $

SAPE – New Year’s Eve Party #WRAdvd

L’art de la sape et les sonorités africaines seront à l’honneur le 31 décembre au Ausgang Plaza. Les DJ Bonbinho et Piyou seront présents pour pimenter votre soirée et un photomaton sera à votre disposition afin d’immortaliser votre look de dandy.

Où : 6524, rue Saint-Hubert

Heure : 22h

Tarif : 49,40 $ (taxes et frais inclus)

La Croisière s’amuse!

À ceux et celles qui ont le pied marin, le Cabaret Mado vous invite à un party du Nouvel An sous le thème «La Croisière s’amuse». Celui-ci réunira à son bord les drag-queens Nana, Marla Deer, Kitana, Tracy Trash, Peggy Sue, Celes, Bobépine, Ruby Doll, Manny, Bambi Dextrous et Velma Jones.

Où : 1115, rue Sainte-Catherine Est

Heure : 21h

Tarif : 49,19 $ (prix unitaire) / 314,53 $ (table VIP pour 4 personnes)

Party du 31 juillet avec Les Deuxluxes + DJ Poulet

Vous préférez célébrer le jour de l’An en profitant d’un concert? L’Escogriffe Bar Spectacle vous propose une prestation du duo rock’n’roll Les Deuxluxes, composé de la chanteuse et guitariste Anna Frances Meyer et du multi-instrumentiste et chanteur Étienne Barry. DJ Poulet sera également aux platines pour défoncer l’année.

Où : 4461, rue Saint-Denis

Heure : 21h

Tarif : 24,81 $ (taxes incluses)

Revolution NYE 2023 w/ Soul Button & Öona Dahl | Fonderie Darling

L’ouest de l’île n’est pas en reste avec les célébrations dansantes du Nouvel An à la Fonderie Darling. De la musique électronique est au programme avec le Berlinois Soul Button et la New-Yorkaise Öona Dahl.

Où : 745, rue Ottawa

Heure : 22h

Tarif : À partir de 60 $

VOULEZ-VOUS 2023 ★ Dance Party Disco & New Wave (31 déc.)

On dira ce qu’on voudra, mais le disco et la new wave demeurent des genres incontournables pour se déhancher sur la piste de danse. Le Bar Le Ritz le sait très bien et c’est ce qu’il vous propose le 31. Arrivez tôt, une consommation gratuite sera offerte pour les 100 premières personnes à la soirée!

Où : 79, rue Jean-Talon Ouest

Heure : 22h

Tarif : 43,92 $ (taxes incluses)

Nouvel An à l’idéal

L’idéal bar & contenus vous convie à une soirée queer des Fêtes. Animé par les drag-queens Jupiter et Mckenzie, cet événement comprend un repas, des performances et des bulles! On vous invite également à adopter un look inspiré de la mythique discothèque new-yorkaise Studio 54 (ce qui implique évidemment une effusion de paillettes).

Où : 151, rue Ontario Est

Heure : 19h

Tarif : 85 $ (repas compris) ou 35$ pour la soirée débutant à 22 h

DECADES Célébration du Nouvel An

Un survol de la musique «obscure» des 50 dernières années – dark wave, électro, industriel, post-punk –, c’est ce que vous propose le Cabaret Berlin pour le Nouvel An. Prenez note, les 50 premières personnes arrivées recevront une consommation gratuite.

Où : 1982, rue Sainte-Catherine Est

Heure : 21h

Tarif : À partir de 16,93 $

Reload – Party du Nouvel An 2023

Le Bar La Shop le sait que vous ne tiendrez pas vos résolutions, ce qui ne vous empêche pas d’envoyer paître 2022 et d’embrasser la nouvelle année de manière festive. Musique industrielle, dark électro, et synth pop sont au menu pour cette soirée dansante.

Où : 4177, rue Saint-Denis, 2 e étage

étage Heure : 21h

Tarif : À partir de 12,25 $

Nouvel An 2022 – DJ Modeste Blaise

Une soirée masquée, ça vous dit? C’est au bar Chez Ernest que ça se passe en compagnie du DJ Modeste Blaise! Un prix spécial sur les bulles accompagnées du repas est offert. Pour réserver, il faut appeler au 514 317-6175.