Quoi faire à Montréal le week-end du 15 et 16 avril?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Une cabane à sucre urbaine, version gastronomique à la SAT

Fermez les yeux. Puis, pensez à un bon jambon braisé érable et whisky dans une ambiance de forêt. C’est ce que vous propose le restaurant de la Société des arts technologiques (SAT) avec sa cabane à sucre urbaine. Vous serez plongés au coeur d’une installation forestière – une expérience multisensorielle de l’artiste Nicolas Fonseca – tout en dégustant un menu 3 services, élaboré par la cheffe Émilie Bégin.

Labo culinaire de la SAT

Samedi, services: 18h, 20h, 20h30. Jusqu’au 29 avril

Pour en savoir plus, c’est par ici.

The Bodyguard: pour les fans de Whitney Houston

C’est votre dernière chance, avant le mois de novembre, de voir la comédie musicale Le Bodyguard au Théâtre St-Denis. Il s’agit d’une adaptation du film de 1992, qui raconte l’histoire d’un ancien agent des services secrets. Ce dernier protège contre son gré une grande vedette. Les admirateurs de Whitney Houston seront sûrement comblés: l’interprète de Rachel Marron, Jennifer-Lee Dupuy, ressemble beaucoup à la chanteuse, physiquement et vocalement.

Théâtre St-Denis

Samedi, à 20h

Pour notre critique, c’est ici.

Le Bazar Vintage Montréal est de retour

Envie d’articles sympas de seconde main? Allez faire un tour au Bazar Vintage de Montréal, dans le quartier Rosemont. Vous y trouverez des vêtements, accessoires, bijoux, meubles, vinyles et bien d’autres trésors. Une quarantaine d’exposants seront sur place.

Église St-Jean Berchmans

Samedi de 9h à 16h, et dimanche, de 10h à 16h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Un atelier de création de cerfs-volants

Cet atelier gratuit, qui s’adresse aux enfants de 7 ans et plus, sera animé par l’artiste Robert Trépanier. Les participants auront l’occasion de dessiner leur propre toile avec des pastels gras. Puis, ils construiront leur cerf-volant à partir de plastique recyclé, baguettes de bois, ficelle et papier collant.

Gym culturel, au parc Lafontaine

Samedi, de 14h à 15h (sur inscription)

Pour plus d’infos, c’est par là.

La maternité zéro déchet, c’est possible!

L’arrivée d’un nouveau-né chamboule toutes nos habitudes. Une routine zéro déchet avec bébé, est-ce vraiment compliqué? Si cela vous semble irréalisable, cette conférence gratuite est faite pour vous. Vous découvrirez de nombreux conseils pour gérer comme une cheffe cette nouvelle étape de vie.

Bibliothèque de Rosemont

Samedi, de 10h30 à 11h30 (sur inscription)

Pour plus d’infos, c’est ici.

Les châteaux du ciel, le récit enchanteur d’un roi queer

C’est la dernière représentation de la pièce Les châteaux du ciel. On suit les aventures de Louis II, roi de Bavière, passionné d’art et de musique, qui se fit construire de magnifiques châteaux. Le monarque est interprété par Dany Boudreault, qu’on a notamment pu voir dans Le songe d’une nuit d’été.

Théâtre Denise-Pelletier

Samedi, à 16h

Pour notre critique, c’est ici.

Vérifier son vélo avant de prendre la route

Avez-vous pensé à regarder l’état de votre vélo avant de partir à l’aventure? Dans cet atelier gratuit, vous allez apprendre des tas de choses: entretenir le système de transmission, bien gonfler les pneus, vérifier leur usure et ajuster les patins de freins. Vous aurez aussi la possibilité de démonter une roue et réparer une crevaison.

Bibliothèque de Rosemont

Dimanche, de 13h à 16h (sur inscription)

Pour plus d’infos, c’est par là.