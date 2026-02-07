15 activités pour profiter du Carnaval de Québec

Il fait froid, mais ce n’est certainement pas le temps de s’encabaner à l’intérieur, alors que s’amorce le 72e Carnaval de Québec! Chaque année, quelque 500 000 personnes vont se faire rougir les joues dans l’une ou l’autre des activités du festival enneigé.

Métro a fait le tour de la programmation de l’édition 2026 avec Jérôme Déchêne, directeur général de l’événement. Voici 15 suggestions d’attractions amusantes ou flyées, à tenter en famille ou entre amis, pour profiter du Carnaval et des joies de l’hiver, jusqu’au 15 février.

Pour les petits et les grands

1- Le Palais de Bonhomme. Conçu de 2900 blocs de glace (et rien d’autre), érigé à la Place de l’Assemblée-Nationale, le Palais de Bonhomme est enjolivé, cette année, du thème des Légendes du Québec. «On va retrouver la Chasse-Galerie, Rose Latulippe, mais aussi une légende créée avec les étudiants du programme de francisation de l’École De Rochebelle. Ils viennent d’un peu partout dans le monde, et ils ont inventé une légende appelée L’enfant d’hiver, spécialement pour le Carnaval», explique Jérôme Déchêne.

2- La Course en canot. Incontournable du Carnaval de Québec depuis 71 ans, la Course en canot réunit 52 équipes compétitionnant dans quatre catégories, qui bravent les glaces du fleuve Saint-Laurent le temps d’une (ou plusieurs) traversée(s) Québec-Lévis. «C’est une tradition forte au Carnaval, toujours très spectaculaire», note Jérôme Déchêne. La course a lieu le dimanche 8 février, à 12h30.

3- Les Défilés de nuit, à Limoilou et sur la Grande Allée. Ce samedi, 7 février, les familles ont rendez-vous à 17h30 pour le Défilé de la Basse-Ville, sur la 3e Avenue, à Limoilou. Le 14 février, la procession se déploiera sur la Grande Allée. «300 artistes se retrouvent dans huit séquences montées, expose le directeur général. Il y a du cirque, de la danse, de la musique, des effets spéciaux, une grosse fanfare. Évidemment, le roi de la fête, Bonhomme, marche à la fin du défilé pour saluer tous ses carnavaleux!»

4- Les Soirées musicales. Rien de mieux que de se trémousser un peu pour se réchauffer. Lancées vendredi avec la Country Storm de Francis Degrandpré, les Soirées musicales se continueront avec L’Électro-Frette 100% rose et ses DJs féminines MATTN, Miss Shelton et Montana, Shieldie et Arielle Roberge (7 février), le Beach Party WKND 91,9 (12 février), et des prestations d’Alicia Moffet (13 février) et Qualité Motel (14 février).

5- Le site Gougoune et doudoune. Établi à l’Espace Quatre Cents, dans le Vieux-Port de Québec, le site Gougoune et doudoune est un grand terrain de jeu comprenant glissades, piscine à balles, minigolf, piste de fat bike, jeu de babyfoot et… bain de neige! C’est également là qu’on fraternise avec le désormais emblématique Ours d’escalade de 45 pieds du Carnaval. «Les gens peuvent monter sur les pattes de l’ours et faire de la via ferrata sur son dos», rigole Jérôme Déchêne.

6- Le Jardin des sculptures. Le Parc de la Francophonie prend des allures de musée grâce à ce parcours d’une quarantaine de sculptures de neige et de glace. À noter dans cette section, les plages horaires consacrées aux tout-petits, avec les lectures de contes de Bonhomme le week-end (à 11h) et un dancefloor animé de remixes de chansons pour enfants. «C’est aussi l’endroit pour se faire photographier avec Bonhomme», ajoute le directeur général. En soirée, le spectacle Lumiglace éclaire les sculptures de différentes couleurs, et les spectateurs peuvent les enjamber, guidés par une bande audio avec casque d’écoute.

7- La danse country au manège militaire. La danse country connaît présentement un remarquable regain de popularité. Au Carnaval, c’est au Manège militaire qu’on se dandine en ligne, en partenariat avec le Festival Western de Saint-Tite. Dimanche 8 février, 12h à 18h.

8- La tempête aux trésors pourrait vous permettre de remporter plusieurs prix, incluant des centaines ou des milliers de dollars. Dimanche 15 février.

9- Le Déjeuner des chefs. Pour la communauté d’affaires, le maire de Québec, Bruno Marchand, offrira une conférence au cours de laquelle il détaillera sa vision économique pour la ville de Québec tandis que s’amorce son deuxième mandat à la mairie. Morné Smit, stratège commercial, conférencier professionnel international et président de Emerse Sales, donnera également une allocution. Mercredi 11 février, 8h et 11h30.

Des extravagances pour s’éclater!

10- La descente en rappel du Château Frontenac. Le Carnaval, ce n’est pas seulement pour les enfants sages! L’organisation, aux dires de Jérôme Déchêne, prend plaisir à «briser les conventions» en programmant des activités hors-norme, comme la Descente en rappel du Château Frontenac, à laquelle seules une centaine de personnes peuvent s’adonner. «Ça donne des frissons! On descend en rappel toute la tour centrale du Château Frontenac, avec vue sur le fleuve derrière nous. C’est spectaculaire, et c’est quelque chose qu’on peut faire seulement pendant le Carnaval.» Du jeudi 12 au dimanche 15 février.



11- La Nuit blanche carnavalesque au Cercle de la Garnison. Le club privé de Québec ouvre ses portes au public le temps d'une nuit bien spécial… «C'est un party pyjama pour adultes, précise Jérôme Déchêne. Tout le monde porte le même pyjama, fourni avec l'achat du billet.» Bain de minuit improvisé dans la neige, tatouage, DJ, karaoké, billard, jeux de société: il sera effectivement difficile de fermer l'œil. Du samedi 14 février, à 22h, au dimanche 15 février, 6h.

12- Graff ton Palais. Nouveauté très populaire l’an dernier, le concept Graff ton Palais, qui consiste à colorer de graffitis le Palais de Bonhomme, est renouvelé en 2026. «Avec de la peinture biodégradable», tient à préciser Monsieur Déchêne. Dimanche 15 février, 15h30.

13- Le Cayo Carnaval au Spa des neiges. Vous appréciez vous réfugier dans un tout-inclus ensoleillé? Pourquoi ne pas vivre l’expérience… dans le froid? Nouveauté dont la direction du Carnaval est très fière cette année, le Cayo Carnaval emprunte à peu près tous les codes classiques des tout-inclus des pays chauds. «Les gens ont rendez-vous dans un stationnement et, comme quand ils arrivent à l’aéroport, ils vont embarquer dans un autobus avec un G.O (Gentil Organisateur) qui va les emmener au Spa des neiges de Sainte-Anne-de-Beaupré.» Là, ils pourront faire trempette dans les bains en sirotant un petit drink… Jeudi 12 février, 19h à 23h.

14- Le Smash d’escalade de glace. Des habitués d’escalade de glace se mesurent les uns aux autres, en formule «un contre un», en se hissant au haut des 50 mètres de la Chute-Montmorency, en traversant toutes les étapes d’un tournoi (quarts de finale, demi-finales, finales), jusqu’à l’élection d’un ou une champion(ne). Samedi 14 février.

Pour les dents sucrées