La Fédération québécoise de sports électroniques offre un premier certificat pour entraîneur-e-s esports

L’aspect compétitif avec les jeux vidéo a toujours existé, mais ce n’est que depuis les dernières années qu’il est possible d’en faire un métier officiel. C’est dans cette optique que la Fédération québécoise de sports électroniques (FQSE) est heureuse d’annoncer le tout premier certificat disponible dans le cadre du programme de certification des entraîneur-e-s esports.

Réalisé en collaboration avec la Ligue collégiale de sports électroniques (LCSE), Soutien à la réussite et Halternative esports, le certificat s’intitule Entraîneur-e compétitif-ve niveau 1. Il sera le premier d’un programme complet déployé sur les trois prochaines années, né d’un désir commun « de promouvoir des valeurs éducatives, éthiques et de prévention au sein de la communauté du jeu vidéo et dans la pratique du esports ».

Unique au monde, il est construit autour de trois cadres de référence, lesquels trouvent leur inspiration auprès des trois axes du triangle didactique.

Cadre didactique et philosophique

Cadre de performance et d’entraînement

Cadre de développement individuel et social

Le programme vise l’obtention de 14 compétences identifiées comme essentielles pour tout entraineur-e esports par les auteur-trices du programme.

Quand débute le certificat pour entraîneur-e-s esports de la FQSE?

Les premières séances de formation pour le certificat d’Entraîneur compétitif niveau 1 sont disponibles dès maintenant et offertes au grand public. Ce certificat s’adresse à toute personne souhaitant devenir entraîneur-e d’une équipe esports.

Dans l’éventualité où les journées et les heures ne conviendraient pas à certaines personnes, nous les invitons à communiquer avec nous. Ainsi, nous pouvons leur offrir des alternatives adaptées à leurs besoins, et ce, afin de permettre à toute personne d’obtenir ce certificat.

Dates & horaire

Du 8 au 20 mars, de 18h00 à 21h00

4 sessions de 3 heures (12h au total)

Mardi 9 mars à jeudi 11 mars 2021

Mardi 16 mars à jeudi 18 mars 2021

Pour s’inscrire, il suffit de visiter ce lien : https://halternative.world/services/fqse-entraineur-competitif-1/

« Puisque les entraîneurs sont d’influents médiateurs culturels pour les jeunes athlètes, il nous a semblé fondamental de mettre sur pied un programme de formation dont l’intention première est de professionnaliser cette pratique », a déclaré Samuel Rabouin du programme Soutien à la réussite.

Quel est le coût du certificat d’Entraîneur compétitif niveau 1?

La formation coûte 550 $ plus les taxes applicables

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SPORTS ÉLECTRONIQUES

Fondée en 2016, la Fédération québécoise de sports électroniques a pour mission, par son leadership, d’assurer une synergie entre ses membres et ses partenaires afin de favoriser le développement et l’épanouissement de l’athlète tout en faisant la promotion de la pratique saine et responsable du sport électronique au Québec.

https://esportsquebec.ca/

À PROPOS DE LA LIGUE COLLÉGIALE DE SPORTS ÉLECTRONIQUES (LCSE)

Fondée sur un partenariat entre la Fédération des Cégeps, la Fédération québécoise de sports électroniques (FQSE). La Ligue collégiale de sport électronique (LCSE), comme son nom l’indique, est une ligue de sports électroniques qui s’adressant aux Cégeps. Le premier tournoi de qualification eut lieu en 2017, depuis la FQSE travaille au développement de ce projet.

https://lcse.esportsquebec.ca/

À PROPOS DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE

Soutien à la Réussite est une entreprise locale, établie au cœur de Trois-Rivières dont la mission première consiste à accompagner le plus grand nombre de jeunes vers leur réussite scolaire. Animé par la passion d’apprendre et le désir de contribuer au rayonnement de la jeunesse, leur objectif est de mettre en place un environnement stimulant et propice au développement des élèves.

https://www.soutienalareussite.com/

À PROPOS DE HALTERNATIVE ESPORTS

Halternative propose des solutions clef en main grâce à son réseau collaboratif. L’entreprise se spécialise dans la formation et l’éducation par et pour le jeu vidéo (esports).

https://halternative.world/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca