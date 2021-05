Star Wars Jedi: Fallen Order, la Force sur PS5 et Xbox Series cet été

Electronic Arts et le studio Respawn Entertainment prévoient une mise à jour importante de Star Wars Jedi: Fallen Order.

Cette dernière est en préparation pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series en vue d’une sortie à l’été 2021.

Sur le site officiel, il est mentionné que cette version « prévoit plusieurs améliorations techniques » et qu’il s’agit « d’une mise à niveau intergénérationnelle gratuite ».

EA en profite pour annoncer que Star Wars Jedi: Fallen Order est offert jusqu’à 70 % de rabais (versions standard et de luxe) sur PC (Origin, Steam), PlayStation 4 et Xbox One. L’offre est valide du 28 avril au 12 mai.

Si vous n’avez pas encore piloté un vaisseau dans Star Wars: Squadrons ni participé à la guerre galactique de Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, il y a une autre bonne nouvelle. Du 30 avril au 11 mai, EA ajoutera un ensemble spécial (Star Wars Triple Bundle) comprenant ces jeux ainsi que Star Wars Jedi: Fallen Order. Le prix de vente est de 70,29 $, ce qui correspond à un rabais global de 59 %.

Vous retrouverez également la plupart de ces titres sur le service EA Play, dont l’abonnement est fixé à 4,99 $ par mois ou 29,99 $ par année au Canada.

À propos de Star Wars Jedi: Fallen Order

Une aventure galactique vous attend dans Star Wars Jedi: Fallen Order, un nouveau jeu d’action-aventure à la 3e personne, développé par Respawn Entertainment. Dans ce jeu narratif en solo, vous incarnez un Padawan Jedi qui a échappé de justesse à la purge de l’Ordre 66 après les événements de l’Épisode 3 : La revanche des Sith. Afin de reconstruire l’Ordre Jedi, vous devez rassembler les pièces de votre passé brisé pour terminer votre entraînement, développer de nouvelles capacités de la Force et apprendre à maîtriser votre célèbre sabre laser, tout en gardant une longueur d’avance sur l’Empire et ses Inquisiteurs sans merci.

En maîtrisant leurs capacités, les joueurs devront livrer des combats de Force et de sabres laser aussi intenses que ceux des films Star Wars. Pour venir à bout de leurs ennemis, ils devront faire preuve d’astuce, évaluer leurs forces et leurs faiblesses, et utiliser habilement leur entraînement de Jedi pour triompher des combats et résoudre les mystères qu’ils rencontreront en chemin.

Les fans de Star Wars reconnaîtront des lieux, des armes, des équipements et des ennemis emblématiques, et découvriront de nouveaux personnages, ainsi que des décors, des créatures, des droïdes et des adversaires inédits dans Star Wars. Dans cette authentique histoire Star Wars, les fans plongeront au cœur d’une galaxie, récemment tombée aux mains de l’Empire. Au cours de leur fuite, ils devront démontrer leur courage de Jedi, se battre pour survivre et explorer les mystères d’une civilisation éteinte depuis bien longtemps, en s’efforçant de reconstruire les vestiges de l’Ordre Jedi que l’Empire tente par tous les moyens de réduire à néant.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Des combats immersifs dignes d’un film – Jedi: Fallen Order vous permet de réaliser votre rêve de devenir un Jedi grâce à son système de combat au labre laser innovant. Frappez, parez, et esquivez les attaques de vos ennemis, tout en exploitant les pouvoirs de la Force pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Ce système de combat intuitif exigera néanmoins de l’entraînement et de la pratique pour en comprendre les nuances à mesure que vous obtiendrez de nouveaux pouvoirs et des capacités uniques en progressant dans votre aventure.

– Jedi: Fallen Order vous permet de réaliser votre rêve de devenir un Jedi grâce à son système de combat au labre laser innovant. Frappez, parez, et esquivez les attaques de vos ennemis, tout en exploitant les pouvoirs de la Force pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Ce système de combat intuitif exigera néanmoins de l’entraînement et de la pratique pour en comprendre les nuances à mesure que vous obtiendrez de nouveaux pouvoirs et des capacités uniques en progressant dans votre aventure. Un nouveau chapitre de l’histoire des Jedi – Dans la peau d’un ancien Padawan traqué par l’Empire, vous devez terminer votre entraînement avant que les Inquisiteurs impériaux ne découvrent votre plan de redonner vie à l’Ordre Jedi. Dans cette aventure épique, un ancien Chevalier Jedi, un pilote colérique et un droïde intrépide vous aideront à échapper aux machinations machiavéliques de l’Empire. Explorez et surmontez de nombreux défis en combattant, explorant, et résolvant des énigmes.

– Dans la peau d’un ancien Padawan traqué par l’Empire, vous devez terminer votre entraînement avant que les Inquisiteurs impériaux ne découvrent votre plan de redonner vie à l’Ordre Jedi. Dans cette aventure épique, un ancien Chevalier Jedi, un pilote colérique et un droïde intrépide vous aideront à échapper aux machinations machiavéliques de l’Empire. Explorez et surmontez de nombreux défis en combattant, explorant, et résolvant des énigmes. La galaxie vous attend – Forêts millénaires, montagnes rocheuses battues par les vents et jungles hantées sont autant de lieux uniques que vous pourrez explorer dans Jedi: Fallen Order. Choisissez librement chacune de vos étapes, déverrouillez de nouveaux pouvoirs et des capacités uniques pour traverser les cartes de plusieurs façons, et utilisez la Force pour tirer profit des chemins que vous parcourez. Cependant, vous devrez vous déplacer rapidement pour échapper à l’Empire qui traque vos moindres pas, plus déterminé que jamais à exterminer les vestiges de l’Ordre Jedi.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca