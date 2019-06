Pas de deuxième mandat pour Frank Baylis

Élu pour la première fois comme député fédéral dans la circonscription de Pierrefonds-Dollard en 2015, le libéral Frank Baylis ne briguera pas de second mandat cet automne lors des élections générales. Le député, qui a prévu terminer son mandat, a révélé ses intentions dans une lettre adressée au caucus libéral.

Clamant qu’il n’a jamais souhaité devenir politicien de carrière, M. Baylis soutient qu’un ensemble de facteurs ont influencé sa décision, annoncée la semaine dernière.

«J’ai considéré l’aspect familial, mes affaires et où je me trouvais dans ma vie. Je me suis demandé si j’avais pu contribuer de la manière que je voulais. Je voulais contribuer. Ça a été un honneur de représenter les gens de Pierrefonds-Dollard», indique-t-il.

Ce dernier souligne que les questions de l’équité sociale et la création d’opportunités économiques ont toujours été ses priorités.

«Je voulais vraiment représenter les différentes communautés, religions, races, ethnies de la circonscription. Je voulais faire en sorte qu’il y ait beaucoup d’opportunités et d’emplois. J’ai travaillé sur le comité de l’industrie. On a fait beaucoup de choses pour aider les entreprises à embaucher. J’ai apporté presque 1 M$ par année pour les emplois d’été jeunesse», soutient le député.

Motion

M. Baylis regrette que sa motion d’initiative parlementaire sur le dynamisme démocratique n’ait pas été adoptée.

Écrite en collaboration avec des députés libéraux, conservateurs, néo-démocrates et verts, la motion visait notamment à accroitre le degré de civilité et de respect mutuel en chambre.

Il était également proposé de donner plus de pouvoir au président de la Chambre des communes, en octroyant à ce dernier le droit de choisir qui prend la parole lors des débats et de la période de questions.

M. Baylis voulait aussi donner aux citoyens la possibilité de réclamer un débat à la Chambre des communes, à condition d’avoir réuni 70 000 signatures dans une pétition.

«J’ai travaillé avec des gens de tous les partis pour proposer des changements dans la manière que le parlement fonctionne, pour que ce soit plus civil, qu’il y ait beaucoup plus de respect et de productivité», explique-t-il.

M. Baylis s’implique auprès du Parti libéral du Canada depuis 40 ans. Il a prévu continuer de faire du bénévolat une fois son mandat terminé, notamment lors des périodes électorales.