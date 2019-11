Nouveaux locaux pour le CIMOI

Ayant déménagé un de ses deux points de service de Pointe-Claire à Pierrefonds, le Centre d’intégration multiservice de l’Ouest-de-l’Île (CIMOI) peut désormais offrir des services de francisation à une soixantaine de nouveaux arrivants supplémentaires par session.

En plus de cours de français, le CIMOI offre aux immigrants des services d’accueil, d’intégration et d’aide au placement en entreprise.

Situés sur le boulevard de Pierrefonds, près de l’angle du boulevard Jacques-Bizard, les nouveaux locaux sont opérationnels depuis la semaine dernière. Seuls des travaux de finition extérieure demeurent à effectuer.

Le CIMOI planchait sur ce déménagement depuis deux ans. L’organisme à but non lucratif a acquis en 2017 un immeuble commercial qui abritait l’entreprise NAPA Pièces d’auto avant de le démolir. Le chantier pour construire une nouvelle bâtisse aura coûté environ 2,2 M$.

CIMOI bénéficie maintenant de 700 mètres carrés sur deux étages, soit près du double de l’espace de la Place Frontenac, à Pointe-Claire.

Loyer

Le coût du loyer, qui se chiffrait à 12 000$ par mois, est une des raisons qui ont mené au déménagement.

«C’est un rêve pour nous, ça va nous permettre de faire du développement, soutient le directeur général du CIMOI, Mustapha Kachani. On a cinq salles de cours au lieu de quatre et huit bureaux de plus pour nos intervenants en plus de locaux plus spacieux et une agora.»

En plus des nouveaux locaux, le centre opère un autre point de service sur la rue Alexander, dans l’est de Pierrefonds.

Quelque 18 intervenants et enseignants, dont sept pour le français en entreprise, travaillent aux deux succursales.