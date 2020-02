Montant record pour Partage-Action

Plus de 280 dirigeants des milieux d’affaires et communautaires ont pris part à l’événement annuel Rouge & Blanc de Partage-Action, la semaine dernière. L’organisme de sociofinancement qui avait choisi de rendre hommage à 10 femmes d’affaires philanthropes cette année, a recueilli un montant record total de 275 000$.

«Rouge & Blanc c’est toujours notre plus gros évènement en termes de collecte de fonds et on a battu notre record, qui était jusque-là de 214 000$. Ça a été une belle participation de la communauté», indique la directrice générale de Partage-Action, Sophie McCann.

Les 10 femmes d’affaires recrutées par Partage-Action devaient notamment amasser 10 000$ chacune avant la soirée, qui s’est déroulée le 27 janvier au restaurant 40 Westt à Pointe-Claire.

Les profits de la soirée rapprochent Partage-Action de son objectif, qui est cette année d’amasser 1,3 M$. La campagne se poursuit jusqu’au 31 mars.

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme à but non lucratif qui fournit un financement récurrent à 41 groupes communautaires locaux. Ceux-ci se concentrent à différentes causes sociales dans la région, telles que le développement des enfants, le soutien aux populations vulnérables, l’autonomisation des femmes.