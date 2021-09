Le skatepark du parc Ahuntsic devra attendre

L’arrondissement a récemment rejeté les soumissions pour le réaménagement du terrain de planches à roulettes du parc Ahuntsic. Les amateurs de skate devront attendre jusqu’à la fin de 2022 pour profiter d’un parcours aux normes actuelles.

Le chantier devait être entamé cet automne. C’est en juin que l’arrondissement avait lancé l’appel d’offres pour la rénovation du skatepark. Sur les dix preneurs du cahier des charges, seules deux entreprises ont présenté des offres. Salvex, dont la soumission était la moins élevée, estimait les travaux à plus de 2,6 M$.

Or, les coûts des travaux du skatepark étaient estimés à 1,7 M$. Le projet bénéficie d’une subvention de près de 1,4 M$ provenant du Programme des installations sportives extérieures (PISE) de la Ville. La différence de 340 000 $ devait être fournie par l’arrondissement.

«Nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu des soumissions élevées. Plusieurs arrondissements ont connu la même situation. Est-ce parce que tout le monde veut faire des skateparks, ou bien est-ce le prix du béton, la rareté de la main-d’œuvre, les effets de la COVID-19, ou toutes ces raisons en même temps? On ne sait pas», s’interroge la mairesse de l’arrondissement, Émilie Thuillier.

Seule certitude: un retour au bureau pour reformuler l’appel d’offres a été décidé.

Bis repetita?

C’est la deuxième fois qu’Ahuntsic-Cartierville reporte des travaux au parc Ahuntsic à cause de soumissions trop chères.

L’année passée, la seule offre reçue pour l’étude architecturale de l’étang, pièce centrale du parc, avait été également rejetée, car elle dépassait les estimations de l’administration locale.

«On a reformulé le projet. Pour l’étang, c’était une question de complexité et, dans un nouvel appel d’offres, on a essayé de rendre le tout plus clair», convient la mairesse.

Il faut savoir que les plans du planchodrome ont été élaborés après consultation des usagers pour répondre aux besoins des sportifs de haut niveau et des amateurs.

La mairesse assure que le projet devra être mené à son terme malgré ce retour en appel d’offres.

«Le skatepark nous tient à cœur. Notre idée n’est pas de chambouler complètement les plans, mais force est de constater que les prix sont trop élevés», confie la mairesse.

Le chantier pour la refonte de l’étang a été lancé cette année. Si le skatepark avait été rénové maintenant, l’arrondissement aurait clôturé les travaux de réhabilitation de l’ensemble du parc cet automne.

Avec ses 145 000 m2, Le parc Ahuntsic, situé au centre du quartier, a été doté récemment d’une piste pour cyclistes et piétons. Ses jeux d’eaux et ses jeux pour enfants ont été entièrement rénovés.