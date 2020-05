Début des travaux de 2,5 M$ au parc Ahuntsic

Les travaux attendus depuis deux ans au parc Ahuntsic vont finalement débuter cet été. L’entreprise Salvex effectuera la réfection de l’aire de jeu et du sentier central grâce à un contrat de plus de 2,5 M$.

C’est sur la base de suggestions et de propositions de citoyens lors des consultations publiques que l’arrondissement a pu élaborer ses plans et lancer l’appel d’offres.

Le projet de réaménagement du parc Ahuntsic est loin d’obtenir l’unanimité. Plusieurs se plaignent, notamment sur les médias sociaux, que la piste multifonction de 4,3 mètres, qui traverse le parc d’est en ouest, est trop large. «Quand on va la faire, les gens comprendront qu’elle n’est pas si grande», croit la mairesse de l’arrondissement, Émilie Thuillier.

En plus des cyclistes et des personnes en triporteurs, «il y aura aussi les gens qui baladent leur chien et les familles qui se promènent», explique-t-elle.

Il était impossible de plaire à tous, puisque certains ont proposé deux sentiers, un pour le vélo et l’autre piétonnier. «Cela aurait été plus grand encore, soutient la mairesse. En faisant un seul sentier, cela indique que l’on doit partager et que l’on doit aller moins vite.»

Des parties du parc seront toujours accessibles au public durant les travaux.

L’étang, plus tard

Le changement le plus spectaculaire sera les abords de l’étang. Élément central du parc, l’eau aura une filtration végétale et le système du jet, souvent en panne ces dernières années, devrait être entièrement rénové.

Un nouvel aménagement paysager est également prévu. Toutefois, l’arrondissement a rejeté en février la seule soumission reçue pour ces travaux, jugée trop élevée.

FNX Innov demandait quelque 553 000$ pour la conception architecturale de l’étang alors que les services techniques de l’arrondissement estimaient le travail à seulement 303 000 $.

Un nouvel appel d’offres devrait être lancé. «On s’est engagé à revoir les plans et devis et aussi la méthode qui était demandée», a indiqué Mme Thuillier.

Selon elle, ce contretemps ne remet pas non plus en question les échéances prévues au départ. Les travaux doivent être terminés en 2021.