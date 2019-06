Le nouveau visage du parc Ahuntsic

Le parc Ahuntsic se refera une beauté à partir de 2020. Les abords de l’étang changeront, le jet d’eau emblématique sera maintenu, mais sera moins haut. Une piste pour cyclistes et piétons sera réalisée d’est en ouest et le futur skatepark répondra autant aux demandes des usagers qu’aux exigences environnementales.

Les concepts des aménagements à venir ont été présentés le 10 juin aux citoyens à la maison de la culture Ahuntsic, en marge de la tenue du premier conseil municipal itinérant de cette année.

Ces agencements ont été imaginés après deux séances d’informations et d’idéations menées avec les citoyens. «On veut ramener l’aspect naturel de l’étang et installer une filtration par les plantes», a indiqué Camilla Martinez, agente technique en architecture à l’arrondissement.

La forme de l’étang ne sera pas changée, mais les berges connaîtront des améliorations significatives.

Le jet d’eau, référent visuel de ce parc, mais également du quartier sera maintenu. Toutefois, il sera un peu moins haut. «Comme on installe une filtration par les végétaux, le jet trop haut amène des remous qui ne sont pas favorables aux plantes. Pour les ménager, on doit réduire sa force», a expliqué Mme Martinez.

Le sentier qui traverse le parc d’est en ouest, entre les rues Saint-Hubert et Lajeunesse sera entièrement réaménagé avec un pavage spécial. «Ces sera une piste de 5 m de large pour piétons et cyclistes avec un pavage avec des couleurs et une signalétique», a précisé Mme Martinez.

L’aire de jeux pour 5 à 10 ans sera entièrement remodelée et sera accessible universellement. Un espace de repos sous la canopée sera également installé.

Rouler jeunesse

L’autre gros morceau des aménagements sera l’aire de planche à roulettes. «Les citoyens que nous avons consultés deux fois nous ont dit nous aimons notre skatepark et nous voulons le garder», a souligné Michel Bordeleau, chef de division des études techniques à l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Cependant, cet espace d’activité bénéficiera d’une mini consultation particulière avec les usagers qui de ces installations. «De jeunes skateurs nous ont ramené une pétition avec leurs demandes, nous allons nous asseoir avec eux pour voir un réaménagement qui convient à leur usage et qui nous convient aussi, a relevé M. Bordeleau. On ne veut pas aller vers des coupes à blanc et enlever des arbres pour refaire le skatepark.»

Une chose est certaine, il y aura toujours une aire de planche à roulettes dans le parc Ahuntsic.