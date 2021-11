Un projet pour le Noël des habitants d’Hochelaga-Maisonneuve

Le comité de ruelle verte Les Jardins Valet, dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, invite les résidents à un projet autour de Noël.

L’objectif est de mobiliser les résidents autour d’un projet rassembleur, qui offrira un parcours lumineux et un conte traditionnel à partager.

Ce projet sera ainsi articulé autour de deux axes.

Un parcours lumineux

Dans un premier temps, le comité de ruelle verte Les Jardins Valet veut créer une ambiance festive le long d’un parcours lumineux, accessible durant tout le mois de décembre.

Afin de rendre les promenades féériques, les résidents sont invités à illuminer et décorer leurs cours, balcons, clôtures ou cordes à linge.



L’idée est d’utiliser le plus possible de lumières, de couronnes, de personnages, de bonnets ou encore des bas de laine.

Un conte traditionnel et participatif

Dans un second temps, le comité de ruelle verte Les Jardins Valet invite les habitants au partage d’un conte.

Il s’agit du conte nordique traditionnel : Les trois princesses du Pays Blanc adapté par la conteuse Nadine Walsh.

L’objectif est de déployer ce conte, d’origine norvégienne, tout au long de la ruelle, en dévoilant une page par jour. Le projet s’étendra du 1er au 24 décembre, à l’image d’un calendrier de l’avent.

Les pages du conte seront installées dans des boîtes en bois numérotées et décorées, qui seront illuminées en soirée.

L’histoire complète sera révélée aux promeneurs le 24 décembre.

Le 25 décembre à midi, les voisins seront invités à entendre la lecture du conte dans son intégralité.

Ils pourront aussi y participer lors d’un rassemblement intergénérationnel.

Une dégustation de chocolat ou de vin chaud autour de petits foyers est également prévue.

Initiative citoyenne

Ce projet participatif autour de Noël est une initiative portée notamment par deux habitantes du quartier.

Véronique Bergeron, enseignante, et Nadine Walsh, artiste conteuse.

La ruelle verte Les Jardins Valet est bordée par l’avenue Valois et la rue Nicolet, située entre Rouen et Ontario.

Les deux membres du comité de ruelle verte Les Jardins Valet ont fait connaître leur projet aux voisins cette semaine.

Elles ont déposé une invitation dans les boîtes aux lettres des riverains.