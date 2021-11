Une nouvelle voie réservée pour le transport collectif

Le Sud-Ouest bénéficie d’une nouvelle voie d’autobus réservée pour améliorer les déplacements dans l’arrondissement.

C’est la Société de Transport de Montréal (STM) qui a procédé à la mise en service de cette voie d’autobus. Elle sera désormais réservée, en semaine, sur la rue Saint-Jacques.

Ainsi les déplacements pour le parcours des autobus 17 Décarie, 37 Jolicoeur et 78 Laurendeau seront grandement avantagés.

Cette nouvelle voie s’inscrit dans le plan d’action de la STM pour 2025.

La vision pour les voies réservées comprend notamment l’ajout de nouvelles voies. Ainsi que la bonification des voies réservées actuelles, sur des axes stratégiques de l’île de Montréal.

Ce réseau s’appuiera sur six grandes voies structurantes. Elles proposeront des fréquences de passage encore plus élevées et des heures de service allongées.

Selon la STM, ces axes permettront une cohabitation sécuritaire et harmonieuse entre automobilistes, stationnement, piétons, cyclistes et bus.

Ces axes phares de circulation seront aussi reliés aux autres modes de transport collectif, comme le réseau du métro, le train de banlieue et le futur REM.

À terme, la STM espère passer de 24 à 70% de clients qui circuleront sur une voie réservée à Montréal.