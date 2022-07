Plus de 1,6 M$ pour aménager le parc Zotique-Racicot

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a accordé un contrat de 1 655 472 $ pour des travaux d’aménagements du parc Zotique-Racicot, lors de la dernière assemblée du conseil d’arrondissement.

Des aires de jeu pour les 2 à 5 ans et les 6 à 12 ans ainsi qu’une zone de jeu libre seront installées, comme demandé par les riverains lors d’un processus consultatif tenu en 2021. Une placette en pavé, du mobilier, un sentier d’asphalte et des zones de plantations et de gazonnement sont également prévus dans les aménagements.

Selon les informations fournies par la Ville de Montréal, la préservation du caractère tranquille et sauvage du parc constitue une préoccupation importante.

Les travaux du parc Zotique-Racicot, assurés par l’entreprise Salvex, débuteront ce mois-ci et s’étendront jusqu’au mois de novembre.