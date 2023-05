Des toilettes seront accessibles au parc Angrignon

Le parc Angrignon, situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest, sera doté de toilettes grâce à l’installation d’un pavillon d’accueil transitoire.

En comité exécutif ce mercredi, la Ville de Montréal a approuvé un projet d’aménagement d’un pavillon d’accueil transitoire au parc Angrignon, installation dont il est actuellement dépourvu depuis 2017. En effet, le Pavillon de la forêt est fermé depuis plusieurs années pour cause de travaux, le rendant inaccessible au public.

Cette situation provoque de nombreux désagréments, notamment l’absence de toilettes permanentes. Des toilettes chimiques ont été mises à la disposition des citoyens qui affluent dans le parc très convoité. Dans l’ordre du jour du comité exécutif, le conseil municipal mentionne que cette mesure temporaire a déjà fait l’objet de «beaucoup de plaintes» du public, qui réclame un pavillon avec des toilettes et un chalet de ski de fond pour se réchauffer l’hiver.

Le déroulement des travaux, totalisant un montant d’environ 1,5 M$ versé à l’entreprise Pincor Ltée, se scindera en deux phases, soit la préparation du site, ainsi que la fourniture et l’installation du pavillon d’accueil temporaire préfabriqué. Ce déploiement est justifié par le souci d’éviter toute perturbation sonore envers des oiseaux migrateurs et de proie qui font leur nid dans le parc entre le mois de mars et le mois d’août.

La fin des travaux est prévue pour le mois de décembre.