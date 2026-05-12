La Foire commerciale de l’avenue du Mont-Royal revient en force

Une foule de passant pendant l'édition 2017 de la Foire commerciale de l'avenue du Mont-Royal.

L’avenue du Mont-Royal s’apprête à accueillir à nouveau sa Foire commerciale, du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026. L’événement, qui s’étendra entre le boulevard Saint-Laurent et la rue De Lorimier, marquera officiellement le début de l’Avenue piétonne et donnera le ton aux nombreuses activités prévues tout au long de l’été.

Sur les deux kilomètres que compte l’Avenue piétonne, les visiteurs pourront déambuler parmi les étals de près de 350 commerçants. Plus de 50 terrasses seront également disponibles pour se détendre et profiter de l’atmosphère estivale. Pour l’occasion, les commerces seront autorisés à rester ouverts jusqu’à 23h, et les terrasses des bars et restaurants pourront accueillir leurs clients jusqu’à 1h du matin — à l’exception du dimanche.

Une soirée d’ouverture haute en couleur

Le coup d’envoi officiel de la Foire et de la saison estivale aura lieu le jeudi 28 mai, de 17h à 19h, à l’angle de la rue Saint-Hubert et de l’avenue du Mont-Royal. L’ambiance sera fournie par DJ Shiv Dev et son Mixbus, un autobus scolaire converti en scène nomade.

En collaboration avec l’organisme MU, l’artiste Bosny réalisera pour une deuxième année consécutive une fresque au sol sur le site de l’installation Le Tube de l’été.

Au-delà de la soirée d’ouverture, l’Avenue du Mont-Royal amorce également des collaborations avec ses membres commerçants pour animer l’artère pendant la durée de la Foire et au fil de la saison estivale. Dès les 30 et 31 mai, la Boutique d’art et de vêtements Le Cartel accueillera des DJs, dont SAP (Sarah A.).

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