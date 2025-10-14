Un parc de Rosemont renommé en hommage à André Lavallée

Montréal a récemment honoré la mémoire d’André Lavallée, ancien conseiller municipal et ancien maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, en renommant le parc Lafond en son honneur. Cette décision vise à reconnaître l’impact significatif de Lavallée sur l’urbanisme et la mobilité de la métropole, lui qui est notamment à l’origine de BIXI.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole, et de François Limoges, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, a annoncé cette nouvelle dénomination. Valérie Plante a salué Lavallée comme un acteur clé de la scène municipale montréalaise, dont la vision moderne a intégré la mobilité durable et l’urbanisme au service des quartiers. Elle a exprimé sa fierté de poursuivre l’œuvre de celui qu’on surnommait le «géant de Rosemont».

Chantal Rouleau a également souligné l’engagement profond de Lavallée envers sa communauté, le décrivant comme un homme de cœur et de tête qui a su rassembler les citoyens autour d’une ville plus humaine et solidaire. Son héritage continue d’inspirer ceux qui croient en la force des collectivités.

Un parcours politique influent

André Lavallée a été élu conseiller municipal de Rosemont de 1986 à 1998, avant de devenir maire de l’arrondissement de 2005 à 2009. Il a joué un rôle crucial dans la rédaction du premier plan d’urbanisme de Montréal en 1992 et du premier Plan de transport de la ville en 2008. Lavallée a également contribué à des projets majeurs tels que le réaménagement des anciennes usines Angus et la création du système de vélopartage BIXI.

Son engagement constant dans les milieux communautaire, politique, social et économique lui a valu d’être nommé citoyen d’honneur de Montréal en 2020. François Limoges a décrit Lavallée comme un bâtisseur visionnaire qui a su faire de l’urbanisme un levier de transformation sociale.

Né et résidant dans le quartier Rosemont, André Lavallée a toujours été attaché à cette communauté. Le parc Lafond, situé près de son lieu de résidence, a été réaménagé sous sa direction en 1992. En août 2022, après son décès, le conseil municipal a adopté une déclaration pour souligner sa contribution exceptionnelle à Montréal. Le parc, désormais nommé parc André-Lavallée, est situé à l’est de la 12e Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph Est et l’avenue Laurier Est.

