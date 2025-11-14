Pointe-Claire sonde ses citoyens sur le portail de sa bibliothèque

La Ville de Pointe-Claire invite ses citoyens à participer à un sondage visant à recueillir des commentaires sur le portail de sa bibliothèque. Cette initiative a pour but de mieux comprendre les habitudes d’utilisation des usagers et d’améliorer les services en ligne offerts par la bibliothèque.

Le sondage est accessible dès maintenant et restera ouvert jusqu’au 12 décembre 2025.

Le sondage est conçu pour être rapide et facile à remplir. En répondant à ce questionnaire, les citoyens ont l’opportunité de partager leurs expériences et leurs suggestions concernant le portail de la Bibliothèque de Pointe-Claire.

Ces informations sont cruciales pour adapter les services numériques aux besoins spécifiques de la communauté locale, indique la Ville.

La Ville espère que ce retour d’information permettra d’optimiser l’expérience utilisateur. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large de la Ville de Pointe-Claire pour améliorer ses services municipaux en ligne.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.