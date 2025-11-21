François Legault et Soraya Martinez Ferrada lors de leur première rencontre officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Legault et Martinez Ferrada, de nouveaux alliés pour l’Est de Montréal?

La revitalisation de l’Est de Montréal pourrait-elle avancer plus rapidement avec l’arrivée d’une nouvelle administration? À la sortie de leur première rencontre officielle, François Legault et Soraya Martinez Ferrada ont tous deux affirmé vouloir accélérer la cadance dans l’Est.

La nouvelle mairesse a conservé sous son égide la responsabilité du développement de l’Est de Montréal. En campagne électorale, elle avait accusé l’administration précédente de «laisser de l’argent sur la table» et de prioriser d’autres secteurs de la ville.

Elle dit vouloir travailler plus étroitement avec le gouvernement. Elle prend exemple sur la municipalité défusionnée de Montréal-Est, qui a avancé beaucoup plus rapidement pour ses priorités de développement.

Quand une ville décide qu’elle s’y met réellement, il y a des résultats. Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Legault espère une collaboration accrue

Tout au long des deux mandats de Valérie Plante, plusieurs reportages ont indiqué que le courant passait difficilement entre l’ex-mairesse et le premier ministre François Legault.

La relation avait pourtant bien démarré, du moins en ce qui concerne l’Est de Montréal: lors de leur première rencontre en 2018, les deux élus avaient mis sur pied un comité conjoint pour le développement de l’Est. Le comité devait faire avancer «rapidement» le réaménagement de la rue Notre-Dame, l’implantation d’un tramway et la décontamination des terrains industriels. Or, le bureau de projet de la rue Notre-Dame n’a annoncé aucune avancée significative, le tramway est encore à l’étape des intentions et la décontamination a avancé beaucoup plus lentement que prévu.

M. Legault jette le blâme sur l’ancienne administration.

«J’avais mis 100 M$ de côté pour la décontamination des sols, avec la possibilité d’en ajouter. Je n’ai jamais eu de nouvelles de la Ville de Montréal», déplore-t-il.

Un potentiel extraordinaire

M. Legault rappelle qu’il avait ciblé l’Est de Montréal comme zone d’innovation lors de la publication de son livre Cap sur un Québec gagnant en 2013.

Mme Martinez Ferrada souligne aussi le potentiel «incroyable» de cette partie de l’île.

«Je suis non seulement la mairesse de Montréal, mais je suis également une résidente de l’Est. Je sais à quel point c’est un secteur incroyable pour se développer, avec de belles opportunités.»

La mairesse affirme avoir déjà entamé des discussions avec Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole, pour créer un Bureau de l’Est.