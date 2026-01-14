Pointe-Claire ouvre ses portes aux tout-petits avec un programme préscolaire culturel

La Ville de Pointe-Claire invite les parents d’enfants de moins de cinq ans à découvrir son programme préscolaire culturel «Apprendre en s’amusant» lors d’une journée portes ouvertes. Cet événement se tiendra le mardi 20 janvier dès 9 h 30 au Centre culturel Stewart Hall.

Les visites nécessitent une réservation préalable, accessible via le site ludik.pointe-claire.ca ou par téléphone.

Le programme «Apprendre en s’amusant» offre un cadre éducatif enrichissant pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Il vise à favoriser l’épanouissement culturel et personnel des tout-petits. Les enfants y développent leur créativité, leur estime de soi, leur motricité et leurs habiletés sociales à travers une variété d’ateliers touchant les arts plastiques, la musique, l’art dramatique, la science, ainsi que des jeux et mouvements créatifs.

Le programme se déroule de la mi-septembre à la mi-juin, offrant ainsi une année scolaire complète d’activités enrichissantes. Les parents séduits par le programme auront l’opportunité d’inscrire leur enfant directement sur place lors de la journée portes ouvertes.

