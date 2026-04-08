L’arrondissement VSPE rend hommage à Mary Deros

L’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a rendu hommage à l’ex-conseillère municipale Mary Deros pour ses 27 années de service. Mme Deros a été invitée à signer le livre d’or de l’arrondissement le 7 avril.

Mary Deros a représenté le district de Parc-Extension de 1998 à 2025. Elle a été défaite par la candidate de Projet Montréal, Elvira Carhuallanqui, aux élections de l’automne dernier. Un des rares points d’ombres pour son parti, Ensemble Montréal, dans ce scrutin.

Résidente du quartier depuis 1970, elle a consacré près de trois décennies à la défense des intérêts des familles, des aînés et des nouveaux arrivants. Son action a notamment permis le développement d’infrastructures importantes comme la piscine Saint-Roch et la bibliothèque de Parc-Extension. Son parcours est salué comme un modèle de politique de proximité et d’engagement communautaire.

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