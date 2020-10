Résister aux inondations sur le bord de la rivière des Prairies à Cartierville

Les résidents des rues Cousineau et Crevier, victimes d’inondations printanières dévastatrices, bénéficieront d’un mur permanent pour les protéger. Demandée en 2017 puis en 2019, la Ville semblait hésitante à réaliser une digue.

Le muret sera perpendiculaire à la rivière, qui longue le quartier d’est en ouest. «On ne peut plus dire « digue » et il n’est plus permis de faire des murs le long de la rivière», prévient la mairesse de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, faisant référence à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) qui aide à prévenir les conséquences des inondations.

L’ouvrage servira plutôt à bloquer l’eau qui vient du côté du pavillon Albert-Prévost. «C’est une partie importante des digues temporaires qu’on doit ériger quand il y a des inondations», observe la mairesse.

Un contrat de gré à gré de plus de 75 000$ a été octroyé à l’entreprise Stantec Experts-Conseils pour la conception. L’argent provient de la réserve de développement de l’arrondissement.

Il s’agit d’une première étape en vue de répondre aux inquiétudes des riverains. Le secteur des rues Cousineau et Crevier a été fortement touché par les crues printanières historiques.

En 2017, une digue temporaire érigée par l’arrondissement le long de la rivière a cédé, inondant 60 résidences, faisant 247 sinistrés. L’an dernier, une autre digue du genre a résisté, mais a nécessité une surveillance quasi permanente.

Il a fallu utiliser 45 000 poches de sables pour monter la digue temporaire de 300m qui a protégé les rues Crevier et Cousineau des inondations de 2019. Il a fallu ajouter 1000 tonnes métriques de sable en vrac. Au moins 85 cols bleus ont été mobilisés en permanence pour construire la digue et la maintenir.

Efficacité

Le muret envisagé permettra de montrer plus rapidement les barrages provisoires le long des berges. «Il aidera beaucoup parce qu’il libérera du temps et des ressources pour les autres emplacements», souligne Mme Thuillier.

Le projet n’en est qu’au stade des études. Une fois conçu sur papier, il nécessitera non seulement des fonds pour pouvoir être construit, mais aussi l’aval de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des dérogations du ministère de l’Environnement.

Le projet devrait entraîner des modifications au schéma d’aménagement de l’agglomération de Montréal.