Plus de 1 M$ amassés pour l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal lors du Gala des Émilie

Grâce à la contribution de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli et de la Fondation Mirella et Lino Saputon, un total de 1 010 000 $ a été amassé lors du Gala des Émilie de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, tenu le 27 octobre dernier. Les deux fondations ont chacune versé 225 000 $.

La 30e édition du Gala a aussi permis de souligner particulièrement la mobilisation des équipes pour l’ouverture des nouvelles ailes regroupant le Centre intégré de traumatologie, l’Unité mère et les services d’endoscopie.

«Cette coprésidence d’honneur est d’autant plus importante pour nous que cette année marque l’ouverture aux patients du Centre intégré de traumatologie, de l’Unité mère-enfant et des services d’endoscopie, un projet de 155 M$. On peut dire avec fierté que nos entreprises respectives figurent parmi les partenaires et fournisseurs importants de ce projet unique», expliquent dans un message conjoint, les trois coprésidents d’honneur aux 650 convives du milieu des affaires et du milieu médical réunis au Sheraton Laval.

La soirée a été animée par la porte-parole de la Fondation, Pénélope McQuade, et la chroniqueuse culturelle au 98,5 FM, Catherine Beauchamp.

Le Gala des Émilie est l’occasion de rendre hommage à des médecins, des professionnels de la santé et des grands bénévoles d’affaires qui travaillent à améliorer les soins à Sacré-Cœur et faire rayonner l’Hôpital.