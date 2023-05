Ahuntsic-Cartierville adopte une déclaration en appui aux réfugiés

Les élus d’Ahuntsic-Cartierville appuient les demandes de la Ville de Montréal aux gouvernements provincial et fédéral visant à répondre aux besoins des personnes demandeuses d’asile, dans le respect de leurs droits.

Les élus exhortent également les deux gouvernements à octroyer le soutien nécessaire aux organismes communautaires, qui souffrent d’un manque criant de ressources humaines et financières.

Soulignons que le gouvernement du Québec a accordé une aide d’urgence de 3,5 M$ le 6 février dernier et que Centraide du Grand Montréal a annoncé un fonds de 1,7 M$ supplémentaire pour les banques d’aide alimentaire le 22 février.

“Bien qu’elles soient les bienvenues, ces sommes d’urgence sont encore insuffisantes pour soutenir adéquatement les organismes les plus en demande sur le long terme et ne répondent pas aux demandes d’actions structurantes demandées par le milieu”, affirment à l’unisson les élus de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Lors de conférences de presse tenues les 24 janvier et 4 avril derniers, plusieurs organismes communautaires d’Ahuntsic-Cartierville ont associé leur voix au Regroupement inter quartier de Montréal pour interpeller les gouvernements à « répondre aux besoins et à la détresse des demandeurs d’asile”.

« L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est pris entre Montréal-Nord et Saint-Laurent, deux territoires avec une forte présence de personnes demandeuses d’asile. Nous pouvons voir que les organismes des territoires limitrophes ne peuvent fournir toute l’aide nécessaire et les personnes demandeuses d’asile se déplacent d’un quartier à l’autre à la recherche de ressources, ce qui démontre bien que le milieu communautaire, financé comme il est actuellement, est sous-outillé », souligne le Comité d’accueil local des personnes demandeuses d’asile d’Ahunstic-Cartierville (CALDA).

Soutenir la PRAIDA

À Montréal, 1 200 places d’hébergement temporaire sont mises à disposition par le gouvernement provincial via le Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA). Ainsi, une grande proportion de personnes sont hébergées dans les hôtels réservés par le gouvernement du Canada ou au sein de la communauté, créant ainsi deux systèmes distincts d’accompagnement des personnes demandeuses d’asile à Montréal.

Les élus d’Ahuntsic-Cartierville demandent d’accroître les ressources humaines et matérielles PRAIDA «afin d’élargir au plus grand nombre possible de personnes demandeuses d’asile l’accès à ses services».

Il faut savoir qu’un des points de services principaux du PRAIDA est situé à Ahuntsic et qu’un centre d’hébergement ouvrira ses portes sur la rue Port-Royal en juillet 2023. Ce dernier accueillera 700 personnes demandeuses d’asile en hébergement temporaire.

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville appuie la demande impérative de la Ville de Montréal au gouvernement du Canada d’améliorer les délais de traitement des dossiers pour l’obtention du document d’identité de la personne demandeuse d’asile et du permis de travail.

Enfin, les élus d’Ahuntsic-Cartierville demande aux gouvernements du Québec et du Canada de fournir des services de soutien juridique et social conséquents et adéquats au sein de tous les lieux d’hébergement afin d’assurer un niveau d’accompagnement équivalent aux personnes demandeuses d’asile hébergées par le PRAIDA.