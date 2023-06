La Maison Jean Lapointe déménagera ses services dans Ahuntsic

D’ici les deux prochaines années, La Maison Jean Lapointe, un organisme à but non lucratif de prévention et de traitement des dépendances à l’alcool, aux substances, et au jeu compulsif, déménagera ses services à la Maison-mère de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, située dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Le bâtiment actuel de la Maison Jean Lapointe dans le Vieux-Montréal, où elle offre ses services depuis plus de 40 ans, sera mis en vente.

«Pour assurer la pérennité de l’œuvre de mon père, Jean Lapointe, il fallait déménager, ce n’était qu’une question de temps. Et aujourd’hui, on peut enfin planifier d’élargir notre offre et d’ajouter des services pour notre clientèle dans un quartier plein de potentiel», a déclaré la directrice générale de la Maison Jean Lapointe, Anne Elizabeth Lapointe.

En plus d’offrir des espaces verts, lumineux et rénovés aux résidents, bénévoles et employés, ce nouvel emplacement a également le potentiel de soutenir les projets de croissance de la Maison, et d’offrir une grande accessibilité en voiture et en transport collectif, peut-on lire dans un communiqué.

Situés aux 665 et 649 boul. Gouin Est, les nouveaux locaux nécessiteront des travaux d’aménagement intérieur, ainsi que quelques travaux de réaménagement extérieur pour assurer la confidentialité des résidents de la Maison. Aucun travail n’est prévu sur la structure extérieure du bâtiment ni de construction en hauteur.

À ce jour, 40 000 personnes ont reçu l’aide de La Maison Lapointe, et plus de 1 000 000 jeunes ont été sensibilisés aux risques liés à la consommation de toutes substances. À noter que la Fondation Jean Lapointe déménagera également ses services dans le nouveau bâtiment.

Je suis heureuse de l’intérêt de la Maison Jean Lapointe de s’établir dans notre arrondissement. Cette acquisition permettra de conserver un bâtiment patrimonial, chargé d’histoire et qui témoigne de l’action sociale de Marie Gérin-Lajoie et des Sœurs du Bon-Conseil à Montréal. Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Construite à Ahuntsic en 1956, la Maison-mère de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil abrite aujourd’hui la Communauté des Sœurs du Bon-Conseil, qui célèbre cette année son 100e anniversaire. «La Communauté des Sœurs du Bon-Conseil a pris la décision de mettre en vente ses deux édifices, puisque l’immeuble principal est devenu trop vaste pour nos besoins», souligne la supérieure générale de la Communauté des Sœurs du Bon-Conseil, Sœur Gisèle Turcot.

Malgré la vente du bâtiment, l’une des plus illustres membres des Sœurs du Bon-Conseil, Sœur Angèle Rizzardo, n’aura pas à partir de son chez-soi, assure-t-on. En effet, Sœur Angèle continuera à habiter la Maison Boucher, située sur le même site que le bâtiment principal. Quant au reste de la Communauté, elle continuera d’habiter l’édifice principal jusqu’à la fin de l’année. Dès le mois de septembre, la majorité des sœurs, soit 24 d’entre elles, iront loger à la résidence Les Pionnières, à Saint-Laurent, qui héberge déjà les religieuses de sept autres communautés. Les bureaux administratifs seront relocalisés en fin d’année.

L’institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal