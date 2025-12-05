Suspect arrêté pour l’incendie du manoir de l’ancien patron de Pornhub

Un incendie a ravagé le manoir en construction de Feras Antoon, PDG de Mindgeek et propriétaire du site Pornhub.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé l’arrestation d’un deuxième suspect en lien avec l’incendie criminel qui a détruit le manoir en construction de l’ancien propriétaire de Pornhub, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Cet événement, survenu au printemps 2021, avait causé des dommages estimés à plusieurs millions de dollars.

Mohamed Aymen Tayeb, âgé de 28 ans, a été appréhendé jeudi matin dans l’arrondissement de Ville-Marie. Il a comparu en après-midi pour répondre à des accusations d’incendie criminel. Cette arrestation fait suite à celle de Claudy Lafond, 39 ans, qui avait été arrêtée le 30 septembre dernier à l’établissement de détention de Montréal (Bordeaux). Lafond avait été accusé d’incendie criminel causant des dommages matériels, de possession de matière incendiaire et d’introduction par effraction.

Retour sur les faits

Le manoir en question était situé sur l’avenue Jean-Bourdon. La propriété avait été acquise en 2016 par l’ancien patron du site pornographique Pornhub, Feras Antoon. Au moment de l’incendie, les travaux de construction étaient pratiquement terminés et le manoir avait été mis en vente pour 20 M$.

Le 25 avril 2021, vers 23 h 30, un appel au 911 avait signalé la présence de deux suspects s’introduisant par effraction dans la résidence. À leur arrivée, les patrouilleurs avaient constaté un début d’incendie. Ils ont sollicité l’intervention du Service de sécurité incendie de Montréal. Par mesure de précaution, les maisons voisines avaient été évacuées, mais aucun blessé n’avait été signalé. Le Module des incendies criminels et explosifs du SPVM avait pris en charge l’enquête.

Le manoir a été complètement détruit.

Bien que cette seconde arrestation marque la fin de l’enquête, le SPVM encourage toute personne disposant d’informations supplémentaires à contacter le 911 ou leur poste de quartier. Les informations peuvent également être transmises de manière anonyme via Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou par le formulaire en ligne sur infocrimemontreal.ca.

