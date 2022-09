École des dirigeants des Premières Nations: une deuxième cohorte de finissants

Un an après sa création, l’École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) a remis vendredi leur certification aux 17 finissants de la deuxième cohorte de son histoire.

Les diplômés de la deuxième cohorte, qui avait amorcé leur parcours le 19 mai, ont terminé avec succès le programme de perfectionnement «Devenir leader transformationnel» et ont donc reçu une «certification universitaire en leadership». Parmi les 17 finissants (dont les deux tiers sont des femmes) se trouvent des élus des gouvernements des Premières Nations ainsi que des administrateurs d’organisations des Premières Nations, en provenance de sept Nations et de dix communautés différentes.

«Avec cette deuxième cohorte qui termine son parcours, nous constatons à quel point l’EDPN vient combler un besoin au niveau de la formation exécutive pour la clientèle des Premières Nations», a souligné Manon Jeannotte, directrice de l’EDPN, vendredi. «Déjà, nous pouvons constater l’impact positif des programmes sur les participants et leurs communautés», s’est-elle réjouie.

Fruit de l’initiative de membres des Premières Nations, et rendue possible grâce à l’impulsion de l’école des dirigeants HEC, l’EDPN, lancée en 2021, a pour objectif de développer et de renforcer les compétences de leaders des Premières Nations, en formant des élus, des administrateurs ou encore des entrepreneurs autochtones.

La troisième cohorte amorcera le programme le 30 octobre prochain. Elle sera composée de femmes autochtones provenant des sphères politiques, administratives et entrepreneuriales ainsi que de la relève des Premières Nations du Québec.