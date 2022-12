Pour soutenir, notamment, sa recherche en oncologie pédiatrique, la Fondation CHU Sainte-Justine reçoit un don historique de 40 M$. Le don effectué par le couple de philanthropes, Diane Blais et Michel Lanteigne représente le plus grand don fait à un centre hospitalier de l’histoire du Québec. L’annonce a été faite et célébrée le 15 décembre lors d’une conférence au CHU Sainte-Justine, animée par le porte-parole de la fondation, Guy A. Lepage.

Ayant perdu son fils Benoît, âgé de 8 ans, d’une leucémie en 1989, le couple désire que le don ait un impact majeur.

Mme Blais et M. Lanteigne.

Photo: Guillaume Ledoux – Métro

«Pour moi, ça a été comme donner une seconde vie à Benoît», relate le père Michel Lanteigne en conférence d’annonce du don au CHU Sainte-Justine.

Sur place se trouvaient aussi Jacob et ses parents. Jacob est un enfant dont la vie, menacée par la leucémie, a été sauvée par les médecins de l’Hôpital Sainte-Justine grâce à la recherche sur le cancer.

Les parents de Jacob.

Photo: Guillaume Ledoux – Métro

«Il y a juste 15 ans, son diagnostic aurait eu un pronostic de survie d’à peine 40%. C’était presque une mort assurée. Aujourd’hui, grâce à un nouveau traitement dont Jacob a été le premier à bénéficier à l’Hôpital Sainte-Justine, les pronostics sont montés à 80%. Pour nous, la recherche, ça représente la différence entre la vie et la mort de notre garçon» M. Guillaume Delisle Beaulieu, le père de Jacob.

Une partie du don servira à assurer la création d’un Fonds pour l’essor de traitements novateurs en hémato-oncologie. Pour souligner sa reconnaissance envers le don, le Bâtiment des unités spécialisées du CHU Sainte-Justine, dont les travaux commencent aujourd’hui le 15 décembre, portera le nom de Benoît Lanteigne.

Une petite révolution

Le don généreux arrive à un moment «hautement stratégique» pour que le don aille un impact important, estime le directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-Justin, Dr Jacques L. Michaud.

Dr Jacques L. Michaud

Photo: Guillaume Ledoux – métro

«On assiste à une véritable explosion de technologies révolutionnaires qui amènent l’espoir de transformer le personnel thérapeutique et les soins pour les enfants», constate-t-il.

Le don permettra donc de bénéficier de ces technologies qui sont très attendues. Ces technologies pourraient permettre de réduire le taux de mortalité des enfants et d’offrir des traitements qui engendrent moins d’effets secondaires. Si la recherche a permis de réduire le taux de mortalité des enfants atteints du cancer de 70% depuis les années 80, il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, 20% des 350 enfants qui reçoivent un diagnostic du cancer au Québec chaque année n’en survivent pas.