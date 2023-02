Des intersections sécurisées pour protéger piétons et cyclistes

Les alentours d’une trentaine d’établissements fréquentés par les familles et les personnes aînées de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) seront réaménagés en 2023 afin de protéger piétons et cyclistes.

Les écoles Sainte Catherine-de-Sienne, Willingdon Elementary, Félix Leclerc et Judith-Jasmin bénéficieront de ces nouvelles infrastructures. Des résidences pour personnes aînées, des centres communautaires, de centres de la petite enfance et des parcs de l’arrondissement sont également ciblés.

Des saillies de trottoir permettant de réduire le temps de traversée et d’améliorer la visibilité des piétons seront aménagées. Des feux de circulation supplémentaires seront également installés.

Ces travaux sont financés par la Ville de Montréal, qui a débloqué des fonds le 15 février afin d’accélérer la sécurisation des déplacements actifs.

«Ces projets s’inscrivent dans notre volonté d’en faire toujours plus pour sécuriser les déplacements de tous les usagers, et plus particulièrement des plus vulnérables, soutient la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville, Sophie Mauzerolle par voie de communiqué. Quand on fait un nouveau lien cyclable, c’est tout le partage de la rue qu’on repense et cela bénéficie aussi aux piétons.»

Les collisions routières font régulièrement les manchettes depuis l’automne dernier. Le nombre de piétons décédés sur les routes de la province a augmenté de 19% en 2022, selon le dernier bilan routier de la Société d’assurance automobile du Québec.

Rappelons qu’à Montréal, on dénombre 1,16 décès de piétons sur la route par 100 000 habitants. Côte-des-Neiges est un des secteurs de la Ville où les piétons sont le plus à risque d’être heurtés par un véhicule, surtout aux abords de l’autoroute 15.

Une première traversée cyclable de Décarie

Une première traversée cyclable sécurisée de l’autoroute Décarie sera entre autres aménagée dans le quartier Côte-des-Neiges, sur l’avenue Bourret. L’Arrondissement espère que la nouvelle piste sera prête pour le début de l’été, mais l’échéancier des travaux n’a pas encore été finalisé.

Il n’existe actuellement aucune voie cyclable protégée pour traverser Décarie au nord de la rue Sherbrooke. Au sud, les cyclistes peuvent emprunter la piste Maisonneuve.

En rouge, la nouvelle piste cyclable Photo: Carte réalisée par la Ville de Montréal

«Nous sommes particulièrement fiers de répondre à une demande citoyenne historique […]. La population de CDN-NDG exige des aménagements pour sécuriser les déplacements de tous. Nous sommes déterminés à continuer le travail en ce sens», affirme la mairesse de CDN-NDG, Gracia Kasoki Katahwa.

Par ailleurs, des voies cyclables déjà existantes seront sécurisées, à l’intersection des avenues Victoria et Barclay, Victoria et Plamondon ainsi que de l’avenue Wilson et du chemin de la Côte-Saint-Luc.