Les Arrondissements sécuriseront encore davantage leurs routes

La tendance montréalaise à la sécurisation de la voie publique ne s’arrête pas depuis la mort de la petite Mariia en décembre 2022. Après l’annonce de la sécurisation de 50 intersections à proximité d’écoles, Montréal approuve et finance de nombreux aménagements urbains et infrastructures piétonnes et cyclables qui ont été proposés par 18 de ses 19 arrondissements.

Ces interventions ont pour objectif « un meilleur partage de la route en sécurisant les déplacements des plus vulnérables », explique Sophie Mauzerolle, conseillère municipale et responsable du transport et de la mobilité.

Les arrondissements ont approché la ville-centre avec leurs projets, car « ce sont les experts » de leur territoire, justifie Mme Mauzerolle. Montréal souhaitait mettre sur place des aménagements qui favorisent l’équité territoriale.

Cap sur la Vision zéro

La métropole fera ainsi de nombreuses interventions, de nature diverse, sur son réseau routier en 2023 : création de trottoirs là où il n’y en a pas, installation de saillies de trottoirs, de dos d’ânes, de passages piétons, amélioration de feux de circulation et mise en place de liens cyclables.

L’administration de la mairesse, Valérie Plante, lance de telles actions afin d’accélérer le déploiement de la Vision zéro pour 2040, qui a pour objectif zéro mort et zéro blessé grave sur les routes de la métropole.

« Transformer une ville qui a été conçue autour de l’auto ne se fait pas du jour au lendemain », rappelle Sophie Mauzerolle. La conseillère municipale s’inquiète du bilan routier en hausse de l’île de Montréal. Une part importante des personnes tuées sur la route en 2022 sont des usagers vulnérables, piétons ou cyclistes.

Montréal met actuellement les bouchées doubles pour atteindre la Vision zéro. La mort de la petite Mariia dans Sainte-Marie en décembre dernier, happée par un chauffard alors qu’elle marchait en allant à l’école, a choqué la métropole et le quartier. Des débats houleux ont également eu lieu au conseil municipal autour de la sécurisation des intersections à Montréal.

Depuis ce moment, la Ville a annoncé la sécurisation de secteurs autour de 50 écoles et a dit vouloir également le faire pour les CPE et les lieux communautaires pour ainés. L’annonce d’aujourd’hui vise d’ailleurs des secteurs où se situent des CPE, des parcs, des écoles et des lieux communautaires.

Tous les paliers requis

La totalité des détails des interventions sur le réseau routier n’est pas encore rendue publique. Ce sont les Arrondissements qui gèrent les projets, la ville-centre les approuve et les finance seulement.

Les Arrondissements présenteront donc les aménagements qu’ils feront sur leurs territoires quand ils auront peaufiné ceux-ci à l’aide de leurs partenaires et d’études d’impact.

Parmi les infrastructures financées par la Ville se trouvent des liens cyclables. Ceux-ci s’ajoutent à la Vision vélo, dévoilée par l’administration en novembre 2022. Ce plan prévoit l’extension du Réseau express vélo et l’installation de pistes cyclables interarrondissement. Les liens cyclables visés par cette nouvelle annonce sont plus locaux et viennent compléter le réseau cyclable montréalais.

Malgré toutes ces annonces, aucun radar photo ou baisse de limitation de vitesse ne sont prévus. Et pour cause, de telles mesures relèvent en réalité du gouvernement provincial et du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Sans se prononcer sur une demande à Québec de passer toutes les artères montréalaises à une limite de vitesse de 30km/h, Mme Mauzerolle avance que la Ville souhaiterait baisser la vitesse sur certains axes. Pour les radars photo, la conseillère municipale dit aussi en vouloir beaucoup plus, et que le ministère est au courant de cette demande.