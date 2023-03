Des rues fermées dans Notre-Dame-de-Grâce

Des travaux de réhabilitation d’égout entraînent la fermeture de deux axes dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce jusqu’au 15 mars prochain, au maximum.

L’avenue Marcil, entre la rue Sherbrooke et l’avenue Notre-Dame-de-Grâce, est complètement fermée à la circulation. L’avenue Notre-Dame-de-Grâce connaît, elle, une fermeture partielle entre les avenues Girouard et Old Orchard.

Les stationnements sont indisponibles dans le secteur où se déroulent les travaux.