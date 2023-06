CDN: des citoyens demandent à la mairesse d’abandonner un terrain synthétique

Le 4 juillet prochain, le sort du terrain de soccer du parc MacKenzie-King sera scellé par un vote du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. L’administration projette d’y construire un terrain synthétique multisport, ce qui déplaît à des citoyens du quartier.

Parmi les 1200 signataires d’une pétition contre le controversé terrain, la citoyenne Nina Gonzalez Bychkova a écrit une ultime lettre pour demander à la mairesse de CDN-NDG, Gracia Kasoki Katahwa, de voter contre l’installation d’un terrain synthétique, quelques jours avant que le vote ne prenne place. Les élus municipaux d’opposition et le Conseil régional de l’environnement (CRÉ) sont également contre le projet.

Un projet controversé

Mme Gonzalez Bychkova adresse d’ailleurs la même demande à tous les élus de CDN-NDG. Les opposants décrient un projet qui ajoute un îlot de chaleur, détruit un îlot de fraîcheur et va empêcher l’absorption de l’eau dans le sol, favorisant les inondations. De plus, des données viennent démontrer que les terrains synthétiques voisins du collège Notre-Dame réfléchissent la chaleur et empêchent l’absorption de l’eau.

Dans sa lettre à la Mairesse, Mme Gonzalez Bychkova juge que le boisé Dora-Wasserman est en danger à cause du terrain synthétique qui s’installerait à côté. Elle identifie également d’autres solutions comme des endroits où un terrain synthétique multisport pourrait s’implanter sans causer de dommages à cet espace vert, comme le stationnement de la Plaza Côte-des-Neiges ou encore le site de l’Hippodrome. Elle propose aussi de signer des ententes avec des écoles du quartier (Notre-Dame, Marie-France, Jean-de-Brébeuf) pour utiliser leurs terrains synthétiques.

En mai, Gracia Kasoki Katahwa avait déclaré à Métro que son projet répondait aux besoins des plus défavorisés, reconnaissant qu’elle préférerait avoir une autre solution. Le terrain synthétique du parc Martin-Luther-King est surutilisé et la mairesse ne voit aucun autre espace public disponible pour y construire un terrain synthétique. CDN compte pour 55% de la population de l’arrondissement, mais n’a que ce terrain synthétique.

Ironie de cette affaire: Côte-des-Neiges dispose donc de trop peu d’espaces verts pour sa population qui est importante, mais le quartier a aussi trop peu de terrains de sports, toujours en ratio avec sa population. Le secteur est ainsi à la fois, propice aux îlots de chaleur, et en même temps sous-tension pour les jeunes qui souhaitent jouer au soccer.