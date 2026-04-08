Côte-des-Neiges accueillera le plus grand rassemblement de shibas et d’akitas

Côte-des-Neiges à Montréal se prépare à accueillir le plus grand rassemblement au Canada de shibas et d’akitas, deux races de chiens japonais. Cet événement, qui se tiendra le samedi 2 mai 2026 à 14h à la Placette Côte-des-Neiges, s’inscrit dans le cadre de la Semaine Japon 2026.

Plus de 100 chiens de ces races japonaises emblématiques sont attendus pour cette 7ème édition, organisée par ASIASIE et la Société de développement commercial (SDC) Côte-des-Neiges.

La rencontre vise à offrir une occasion unique de partage et de célébration pour les propriétaires de Shibas et Akitas, ainsi que pour tous les amateurs de ces races.

«Suite au grand succès de l’an dernier, nous sommes ravis d’accueillir en plein cœur de Côte-des-Neiges, pour une deuxième année consécutive, le plus grand rassemblement de Shibas au Canada», affirme Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges.

Une occasion de faire des rencontres

L’événement est ouvert et gratuit à tous, qu’ils soient propriétaires de ces chiens ou simplement admirateurs.

Outre l’opportunité de rencontrer d’autres passionnés, les participants pourront assister à un défilé de kimono. Les organisateurs encouragent les participants à s’inscrire via un lien en ligne pour confirmer leur présence et recevoir des informations supplémentaires.

En cas de pluie, le rassemblement de shibas et d’akitas sera reporté au dimanche 3 mai.

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