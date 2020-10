Le Café In Vivo ferme définitivement

Le Café In Vivo a annoncé sa fermeture définitive à partir du vendredi 2 octobre sur ses réseaux sociaux et sur le site internet du Parc olympique dont il ravitaillait les visiteurs depuis près de sept ans.

«Le contexte de pandémie qui prévaut depuis plusieurs mois et qui perdurera pendant encore un certain temps a grandement mis à mal la reprise économique de l’entreprise. La propriétaire et son équipe doivent ainsi rendre leur tablier», a écrit la direction du Café In Vivo.

Le Parc olympique a annoncé vouloir proposer une nouvelle offre alimentaire à ses partenaires, voisins et employés le plus rapidement possible.