Un spectacle virtuel pour souligner la Saint-Jean dans Hochelaga

Malgré le déconfinement, les festivités de la Saint-Jean-Baptiste auront lieu principalement en virtuel cette année dans Hochelaga-Maisonneuve.

Sous le thème «Hochelaga-Maisonneuve tissé serré», les artistes Charlé et Ian Fournier, ainsi que le groupe de blues rock Ta Rouge Essence, offriront une prestation virtuelle sans public, en direct du Bistro Le Ste-Cath.

La salle de spectacle est bien ouverte actuellement, mais afin d’offrir une la meilleure qualité possible pour la diffusion vidéo, le directeur du Bistro Le Ste-Cath, Raymond Viger, a fait le choix de tenir l’événement sans public.

«Normalement, ce qu’on fait, c’est du souper spectacle, précise M. Viger. Ce n’est pas la Saint-Jean où le monde fait juste boire et danser. Donc, il y avait la gestion de foule qui était importante pour nous, parce qu’on est une petite salle.»

En temps normal, la salle peut accueillir 80 personnes, explique-t-il. Avec les mesures sanitaires, seulement 20 personnes auraient pu être présentes. Avec l’équipe déjà présente pour la production du spectacle et la diffusion vidéo, «j’aurais plus créé une situation d’injustice et j’aurais eu besoin de trois bodyguards pour refuser du monde à la porte».

En collaboration avec Productions Jeun’Est qui s’occupe de l’aspect technique, le spectacle sera diffusé via le Facebook live de la page de l’événement le 24 juin, dès 18h.

Animation de rue

Souhaitant tout de même offrir à la population de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve une opportunité d’être en contact avec des artistes locaux pour célébrer la Fête nationale, des performances musicales et circassiennes se feront un peu partout sur le territoire en mode flash mob (mobilisation éclair), afin d’éviter les rassemblements.

«Notre quartier est densément peuplé et nos citoyens sont pour la majorité confinés dans de petits logements et n’ont pas accès à une cour. Leur offrir un moment festif était encore plus important dans ce contexte», a souligné par voie de communiqué le député provincial de la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc.

En plus des fonds des bureaux d’Alexandre Leduc et du maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, le comité responsable des festivités a reçu un financement du Mouvement national des Québécois et des Québécoises ainsi que de Patrimoine Canada.

«Même en virtuel, il faut continuer de célébrer ensemble notre belle nation», a souligné dans le même communiqué la députée fédérale d’Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada.

Tous les détails sur les festivités seront publiés au fur et à mesure sur la page Facebook de l’événement.