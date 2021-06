Charlotte Cardin et Klô Pelgag sur la longue liste du prix Polaris

Charlotte Cardin, Klô Pelgag, Thierry Larose et Dominique Fils-Aimé font partie des 40 artistes nommés sur la longue liste du prix Polaris.

En tout, 15 chanteurs québécois, dont trois en français, sont sélectionnés pour ce prestigieux prix qui récompense le meilleur disque canadien de l’année.

En plus des quatre artistes nommés ci-haut, les Québécois Helena Deland, Yves Jarvis, Daniel Lanois, Russell Louder, Elliot Maginot, Laura Niquay, Julien Sagot et TEKE::TEKE sont en nomination.

Un jury composé de 199 membres a déterminé cette longue liste. Ils ont pris en considération 204 albums. Ils établiront ensuite la courte liste formée de dix albums. Celle-ci sera annoncée le 15 juillet.

Le prix Polaris sera remis lors d’une cérémonie à l’automne. Il s’agit de la plus prestigieuse récompense musicale au Canada, car il est décerné sans égard au genre musical ou à la popularité commerciale.

L’artiste ayant créé l’album gagnant remporte 50 000$. Les neuf autres musiciens sélectionnés dans la courte liste reçoivent pour leur part 3000$.

L’an dernier, la rappeuse montréalaise Backxwash a remporté le Polaris pour son album God Has Nothing to Do with This Leave Him Out of It. Les artistes québécois Kaytranada, Patrick Watson, Arcade Fire et Karkwa l’ont également remporté par le passé.