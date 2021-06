«Les Visages de Montréal» s’afficheront en ville cet été

Les Visages de Montréal prendront leurs quartiers dans la métropole dès la mi-juin. Le projet issu d’Inside out de l’artiste français JR, évoluera ainsi pendant toute la saison estivale.

Après avoir fait s’afficher les visages de près de 400 000 personnes dans plus de 140 pays, la célèbre initiative de collages arrive ici. Les Visages de Montréal envahiront donc le centre-ville avec des milliers de portraits en noir et blanc de Montréalais.

«Les artistes, les commerçants, les étudiants·es, les travailleurs·ses et les résidents·es du centre-ville ont fait preuve d’une grande résilience et créativité au cours de la dernière année. Le moment est venu de sortir au grand jour, se retrouver et se revoir enfin», s’est enthousiasmé Monique Simard, présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, dans un communiqué.

« La plus grande force du centre-ville est sans aucun doute la vision et la créativité collective des individus qui le composent. Si nous sommes aujourd’hui le plus grand pôle économique, culturel et universitaire du Québec, c’est car derrière chaque entreprise, chaque projet, chaque percée scientifique se cache un visage humain», a pour sa part précisé Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Les Visages de Montréal seront notamment visibles à la Place des Arts, dans le Quartier latin et à l’UQAM. Ces institutions se sont en effet mobilisées pour ce projet d’art public.

À noter aussi qu’un photomaton mobile se déplacera dès la fin du mois pour tirer le portrait des passants. On pourra le trouver des rues Atwater à Papineau et entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent.