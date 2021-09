La motion du PQ sur Ray-Mont Logistiques battue par le gouvernement

La motion du Parti québécois (PQ) réclamant un Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour le projet de plateforme de transbordement de marchandises de Ray-Mont Logistiques dans Viauville a été battue par le gouvernement du Québec.

Le PQ a déposé aujourd’hui une motion à l’Assemblée nationale afin de forcer la tenue d’un BAPE pour le projet de Ray-Mont Logistiques, mais le gouvernement de François Legault n’y a pas consenti, stoppant net la possibilité d’un vote sur cette question.

Le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon souhaitait avoir l’heure juste sur l’impact environnemental et l’acceptabilité sociale du projet de Ray-Mont Logistiques en contraignant l’entreprise a déposé officiellement un projet afin de le soumettre à un BAPE.

M. St-Pierre Plamondon dit ne pas être surpris par ce refus, mais trouve tout de même choquant de voir la Coalition avenir Québec (CAQ) « bloquer un moyen démocratique de faire la lumière sur un projet pour le moins inquiétant. »

On savait que le gouvernement a des ambitions environnementales anémiques, là, on a la preuve qu’il adhère à l’ancienne philosophie, l’ancienne économie, celle où on oppose le développement à la qualité de vie et au respect des écosystèmes.

Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ